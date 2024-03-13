訪陸喪權辱國？重申此行目的「不見官方」 夏立言：反對黨沒條件賣國

國民黨副主席夏立言今率團訪問中國大陸，對於民進黨齊聲批評，呼籲他勿喪權辱國，夏立言今傍晚受訪時重申，有權力的人才能賣國，國民黨作為反對黨，沒資格、也沒條件來做任何喪失中華民國主權與尊嚴的事，也從來沒做過。

夏立言今與國民黨大陸事務部服主人鄧岱賢、青年團長羅雍勝、前團長康晉瑜、青年團執行長鄧凱勛現身松山機場，預計搭乘6時30分班機前往重慶。適逢大陸兩會甫落幕，夏立言此行被質疑是去「聽結論」。夏受訪時強調，這次去的目的是拜會台商，不會見到官方的人，沒有所謂聽不聽結論，完全沒有這件事。

夏立言表示，國民黨與大陸的關係好不好，他可能是最有資格發言的人之一，雙方關係一直非常良好，外傳急遽下降等語，是完全臆測之事，毫無依據。國民黨這麼多年來和大陸基於九二共識、反對台獨的立場，一直有很好的對話溝通管道，關係也很良好，也因此維繫兩岸和平安全。

夏立言表示，九二共識、一中各表是國民黨黨章規定，也符合中華民國憲法精神，包括黨主席朱立倫、他和所有從政同志，都會遵守。

夏立言表示，關心愛護台商、表達關懷和謝意，是國民黨多年來一直這麼做的，過去江丙坤擔任副主席期間，前後訪問大陸179次，他擔任副主席一年多以來去了8次，數字多不多見仁見智，但絕不是有任何其他目的，國民黨因為跟大陸關係良好，有時會見到對岸官員，利用這個機會表達台灣多數人民的心聲，站在國民黨立場，這是他們該做的事。

夏立言表示，民進黨發言人批評他是「監督民進黨」，反對黨的角色本來就是監督執政黨，這是神聖的責任與義務，連這都不了解，是連政黨政治ＡＢＣ都不懂，有什麼資格來做政黨發言人？

此外，傳出朱立倫規畫今年訪問大陸，媒體詢問，夏接連訪陸，是否是為朱鋪路？夏立言表示，沒有這方面的訊息，朱立倫會不會去，他現在完全不知，國民黨和大陸關係良好，將來有任何人訪問都不能排除，他沒有替主席做任何安排。