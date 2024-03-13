政院明討論修法 工廠危險物未申報罰500萬

去年屏東明揚大火造成10死（4名消防員、6名員工），超過百人輕重傷，部分業者未依法申報危險物品、數量、配圖等，經濟部為此提出「工廠管理輔導法」修正草案，未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關可處工廠負責人5萬元以上、500萬元以下罰鍰，行政院會明天將討論通過後送立法院審議。

去年11月底行政院已通過「工廠管理輔導法」修正草案，但因立法院屆期不續審，草案將再次送行政院會通過。當時桃園市副市長蘇俊賓曾提出，倉儲火災發生率高於工廠，工輔法應將納入倉儲業納入危險物品申報對象，台南市長黃偉哲也呼應此說法，但這次修法未納入相關建議。

根據條文說明，由於現行未依期限申報危險物品，未在期限內改善，可處工廠負責人1萬元以上、5萬元以下罰鍰，但近年仍有工廠製造、加工或使用危險物品時，未善盡安全管理責任，導致發生環保、公安事故，危害場內勞工及救災人員安全，更影響周遭工廠或居民權益。

根據條文說明，經濟部有鑒於過去裁罰金額過低，處罰方式及管制效果不足，修正「工廠管理輔導法」第28條之14、第31條、第39條修正草案；未依期限申報危險物品、違反申報規定或申報不實，主管機關處工廠負責人新台幣5萬元以上、500萬元以下罰鍰。

根據條文說明，考量工廠規模大小、違規情節輕重不一，主管機關將評估未申請危險物品之危害程度，包括工廠負責人違反申報義務之受責難程度、對於周邊環境所生危險或損害等因素綜合考量另訂裁罰基準。若工廠經處罰二次以上且情節重大者，直轄市、縣市主管機關應依規定第25條第1項第4款規定，廢止其工廠設立許可或登記。