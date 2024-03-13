朱立倫批綠黨意立委是民主奇觀 每天專門監督在野黨

虐童案持續延燒，國民黨主席朱立倫質疑看守內閣擺爛心態，並點名衛福部官員負責。被民進黨立委林俊憲反嗆敢開這種記者會「不要臉」。朱立倫今天表示，執政黨立委不是民意代表，是黨意代表，每天以修理國民黨、打壓或汙衊國民黨作為最主要目標，這是全世界民主的奇觀。

朱立倫今天在中央黨部舉行黨團幹部佈達授證典禮，隨後召開中常會。

朱立倫發表談話時指出，國民黨立院黨團自新一屆國會成立以來，展現團結、戰鬥力、與民意站在一起改革的決心，相信全民都看到大家展現戰鬥力，唯有團結才有希望。既然作為在野黨，一定要不斷戰鬥，在戰鬥過程中讓民意充分反映，充分監督政府為民喉舌，永遠站在改革這一方。

朱立倫說，國民黨立院黨團在不到一個月內，在各委員會紛紛就民眾關心的改革法案議題，強力監督，民進黨碰到空前的壓力，必然會做所有反抗，包括各種造謠抹黑，各種攻擊詆毀都會全面展開。並指台灣是民主國家特例，執政黨不監督政府，專門監督在野黨。

朱立倫說，大家必須清楚當前環境，不是只有民進黨立院黨團發動對國民黨造謠攻擊汙衊，更透過網軍、媒體不斷製造議題修理國民黨的立委、黨團、黨中央，相信大家都可感受到這份壓力。

同時，朱立倫提到，民進黨仗著過去幾年完全掌控大法官，所以認為憲法解釋在他們手中，任何一條改革法案已經不管民主真諦，也不管國際怎麼看，先喊違憲再說。連不在籍投票都可以講成違憲，「我看哪天人工生殖法、吹哨者保護法都會被講成違憲。」

針對虐兒案，朱立倫說，作為在野黨，當然要表達最深刻沈痛哀悼，同時一定要跟所有家長孩子站在一起，要求中央地方作好社會防護網，也有責任要求衛福部負起責任。社工不是做功德，人力不足、低薪化、該獲得的尊重等問題，應該不分地方或中央。

朱立倫說，他終於看到正副總統蔡英文、賴清德出面發表談話，但很不幸民進黨仍以抹黑、汙衊，甚至用不堪的字眼攻擊在野黨，這就是現在的民進黨。他要拜託最有戰鬥力的黨團，要做每位縣市長的最強力後盾，他也會請縣市長有機會和黨團彼此互相溝通交流，把遇到問題地方建設需要幫忙協助的一一說明。