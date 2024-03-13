韓國瑜與盧秀燕一通電話後 借將廖炯志任立院總務處長
立法院12日發布人事通報，總務處長周傑調任參事室參事並代理總務處長，新任總務處長將由台中市現任參議 、新聞局前副局長廖炯志出任，據了解，韓國瑜與台中市長盧秀燕曾為此通過電話，盧韓私下往來密切，盧秀燕同意借將。
立法院爆出廠商收費昂貴不合理事件等風波，引發外界罕見對立法院內部事務越來越關注。總務處長周傑調任參事，韓國瑜轉向台中市政府借將，對象是新聞局前副局長廖炯志。
外界揣測背後推手可能是台中市副市長鄭照新。鄭照新曾任韓國瑜在高雄擔任市長時的新聞局長，韓遭罷免後，盧秀燕邀鄭照新擔任新聞局長，今年二月升任副市長。
廖烱志就是鄭照新任新聞局長時，從中央到市府擔任新聞局副局長，韓相中廖炯志是非常稱職的國會聯絡人，他是文化大學法學博士，曾任內政部國會聯絡人、戶政司科長、行政院參議、黨產會國會聯絡人、教育部國會組副執行秘書。
台中市新聞局副局長、現任參議為11職等，依據「立法院組織法」規範，立法院處長職為12至13職等，廖炯志是升官。
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