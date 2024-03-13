快訊

疑探頭查看…男松山站遭火車撞擊 頭部重創無心跳急救中

愛妻持毒遭逮 阿沁認了「警察登門」：我們會一起面對

「2024甜心卡」開賣！ 麥當勞「焦糖冰奶茶」敲碗成功點起來　加碼草莓OREO限期回歸

韓國瑜與盧秀燕一通電話後 借將廖炯志任立院總務處長

聯合報／ 記者陳秋雲／台中即時報導
台中市政府參議廖炯志將出任立法院總務處長。圖／取自市府官網
台中市政府參議廖炯志將出任立法院總務處長。圖／取自市府官網

立法院12日發布人事通報，總務處長周傑調任參事室參事並代理總務處長，新任總務處長將由台中市現任參議 、新聞局前副局長廖炯志出任，據了解，韓國瑜與台中市長盧秀燕曾為此通過電話，盧韓私下往來密切，盧秀燕同意借將。

立法院爆出廠商收費昂貴不合理事件等風波，引發外界罕見對立法院內部事務越來越關注。總務處長周傑調任參事，韓國瑜轉向台中市政府借將，對象是新聞局前副局長廖炯志。

外界揣測背後推手可能是台中市副市長鄭照新。鄭照新曾任韓國瑜在高雄擔任市長時的新聞局長，韓遭罷免後，盧秀燕邀鄭照新擔任新聞局長，今年二月升任副市長。

廖烱志就是鄭照新任新聞局長時，從中央到市府擔任新聞局副局長，韓相中廖炯志是非常稱職的國會聯絡人，他是文化大學法學博士，曾任內政部國會聯絡人、戶政司科長、行政院參議、黨產會國會聯絡人、教育部國會組副執行秘書。

台中市新聞局副局長、現任參議為11職等，依據「立法院組織法」規範，立法院處長職為12至13職等，廖炯志是升官。

立法院 韓國瑜

延伸閱讀

日本台灣商會聯合總會拜會市府 盧秀燕盼深化合作交流

影／韓國瑜共提兩案遭批不中立 傅崐萁：民生議題與中立無關

沈富雄大讚盧秀燕「真暖」！點出爭大位關鍵 直言柯文哲「結束了」

盧秀燕上任5年青年少8萬人？ 中市府：未來更嚴重

相關新聞

臉書遭灌爆 王育敏：曾提修法要判死刑卻遭民進黨擋下

虐嬰致死案受各界矚目，身兼兒盟董事的國民黨立委王育敏在臉書發文指出，會要求全面檢視社會安全網，遭受網友批評。王育敏今天回...

「學姐」黃瀞瑩結婚後直言有「壓力」 柯文哲交代列kpi

民眾黨台北市議員黃瀞瑩日前公布結婚喜訊，民眾黨主席柯文哲、民進黨立委王世堅擔任結婚證人。黃瀞瑩上午與同黨議員張志豪、陳宥...

賴皮寮Google地圖實景突披「大塊朦朧面紗」 全網一看炸翻天

民進黨總統當選人賴清德萬里老家違建在選前引發爭議，他被迫宣布交付公益信託，成立礦工紀念館。然而近日卻有網友打開Google街景地圖…

金廈事件未了 管碧玲為沒蒐證影帶讓家屬煎熬親致歉

針對金廈爭議，海委會主委管碧玲今在立法院內政委員會親自致歉。管碧玲表示，因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速...

沈富雄大讚盧秀燕「真暖」！點出爭大位關鍵 直言柯文哲「結束了」

沈富雄更透露去年與盧秀燕接觸時的一席暖話，讓他印象十分深刻；但他也坦言，盧是否能成功爭到2028年的總統大位，關鍵仍操之在國民黨的兩岸政策。

「馬」不停蹄 520後維安警難題

「卸任總統副總統禮遇條例」明定，卸任總統享有8至12名安全護衛等禮遇，將卸任滿8年的前總統馬英九，他的安全護衛將在520...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。