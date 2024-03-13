梅花評論：國防國安不同調 沒有最危險只有更危險

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台海瀕臨動武，隨時可能擦槍走火，國防部長邱國正憂心到難以成眠；同時美國知名評論家札卡利亞在CNN發表「世界最危險地方變得更危險」專文，但蔡英文政府的國安團隊依然老神在在，自嗨、自滿，粉飾太平，向美國、大陸及國際社會釋放出錯誤、危險訊號，置台灣安全於更大危機。

缺乏根本的善意與互信，經過15次協商，金門事件未能平息，兩岸只是累積了更大敵意與仇恨值，中共繼台海中線後，沒收了金廈限制禁止海域線，並要「常態化執法」，最近又陸續發現大陸挖泥船在金門海域活動，針對劉五店航道進行浚深疏濬工程，以及漁船進入台灣領海12浬，甚至到6浬處，邱國正秉於軍人職責與專業軍事素養言所當言，卻違逆了民進黨政府。

老兵諍言 忠言逆耳

即使面對連國際社會都高度關切的台灣安全形勢加速惡化，國安局長蔡明彥在立法院公然表示，目前沒有看到任何情資顯示台海緊張情勢持續升高，或有任何違常情況；行政院長陳建仁回應要繼續維持兩岸溝通協商，殊不知民進黨是兩岸溝通中斷的始作俑者；陸委會主委邱太三更離譜引述中共總書記習近平提及推進中國「和平統一」進程，他似乎以為大陸以黨領政、總書記拍板定案，從此天下太平，切勿庸人自擾。

海委會主任委員管碧玲的表現更是等而下之，她表示，釐清真相是最重要的關鍵根本是自我打臉，因為唯一掌握、扣住真相的就是海巡署；至於她指兩岸問題卡在「制度面」，無異提油救火，故意要擴大衝突面。

「廟堂之上 朽木為官 殿陛之間 禽獸食祿」已公認是現代版的「官場現形記」，這批官員尸位素餐就罷了，但他們在敏感的國安問題上失格、失能的表現，升高兩岸敵意螺旋，使台灣更加危殆。

《紐約時報》早已警告，中共在台灣周邊海域展現軍力正常化，衝突風險升高，但台北與華府卻躊躇自滿，給予大陸關鍵的作戰演練機會，尤其是台北的政策與回應缺乏一致性及透明度，將使北京更為大膽。

事實已證明，民進黨政府不願也無能面對日趨惡化國安形勢，對內只能搞「大內宣」，製造沒有立即威脅的假象；對大陸釋放混亂、矛盾訊號，導致雙方對立急劇上升；另一方面，大陸也看破民進黨色厲內荏的手腳，在終極統一目標之下，逐步落實灰色地帶策略，壓縮台灣的防衛空間，而民進黨政府顯然是束手無策。

民進黨對外關係與國防的最主要支柱還是美國的承諾與支持，美國國務院對金門事件發表聲明，呼籲中共與台灣進行有意義對話，降低誤判風險，民進黨如獲至寶，以為可作為與中共強硬交涉的後盾，甚至有民進黨立委提出台灣和美國的海巡「合作護漁」，可凸顯主權。

中共與菲律賓在南海的領土爭議白熱化，美國與菲律賓訂有「共同防禦條約」，但除了口頭譴責中共外，避免直接介入。民進黨卻妄談美台共同護漁完全偏離現實，幾近天方夜譚的思維代表了民進黨誤判形勢，導致決策錯誤，以台灣安全豪賭。這個發展與美國加強溝通對話、有效管控分歧與風險，避免意外的理念完全背道而馳，反而促成美中加強共同處理台灣問題，淪為美中共管的標的。

民進黨的主要訴求是凸顯台海和平穩定的重要性，但基於地緣政治及國家利益考量，世界各國密切注意台灣內部的變數，絕不會輕易表態站邊。日本前防衛廳官房長柳澤協二在台北指出，他不接受「台灣有事，日本有事」的觀點，重點應放在防止台灣有事，維持台海現狀，另外超過7成日本民眾反對協防台灣，就代表了國際社會的關注與同情與實際援助不能劃上等號。

國安團隊不變 台灣只有更危險

各國外交官眼睛是雪亮的，他們知道，雖然民進黨繼續執政，但只得到4成選票，6成的台灣民眾並不認同民進黨的台灣獨立主張，再加上民進黨在國會是少數黨，外國對於民進黨的支持絕非一張空白支票。

國家最高軍政首長對國家安全憂心忡忡，已到了輾轉難眠的程度，代表了台灣正逐步走向戰爭邊緣，民進黨國安團隊不願面對真相，也無法有效因應，這是台灣的內部危機。我們可以預見，若現任國安人馬在賴清德就任總統後繼續留任，誠如札卡利亞警告，台灣只會更危險。

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