學者籲吸取1929年中東鐵路事件教訓 金門撞船案盡快善了

大陸兩會昨（11）日閉幕，許多人擔心金門撞船案恐難善了，國防部長為此夜不成眠。學者吳昆財表示，此次美中台三方角色，讓他想到1929年中東鐵路事件，當時東北政府將領張學良想收回蘇聯在東北鐵路的特權，貿然向蘇聯宣戰，結果大敗，而當時蔣介石領導的國民政府「只出一張嘴」；蘇聯、張學良及國民政府三方關係猶如今日大陸、台灣、美國。以史為鑑，蔡政府只有公布真相、道歉賠款、懲處官員，此外沒有第二條路。

嘉義大學應用歷史系教授吳昆財說，人類歷史常常都是被一些偶然事件而推動：「第一次世界大戰的導火線，是奧匈帝國斐迪南大公遭到暗殺；1937年的七七事變導火線，是日軍藉口1位士兵失蹤，入侵中國，從而造成了8年對日抗戰；」那麼，這次的金門撞船案是否也會成為一段大歷史的引子？

吳昆財說，金門撞船案讓他聯想到1929年中東鐵路事件。中東鐵路是1903年俄國於帝俄時期建成的，目的是要控制遠東的海參崴，修建之前也獲得中俄兩國同意。1928年蔣介石北伐成功，統一全大陸後，張學良也「改旗易幟」追隨南京國民政府的國際反蘇路線，並決定採取武力收回中東鐵路主權。為此，張學良不顧當時國際法的規定，派員搜查蘇聯駐哈爾濱使館，逮捕俄國總領事，同時關閉中東鐵路蘇聯職工會。

1917年才推翻帝俄的蘇聯，遭此屈辱，絕不會坐視不管，於是蘇聯向國民政府發出通牒，限期3天內答覆。但國民政府和張學良不但置之不理，還正式對蘇宣戰。

吳昆財說，雖然中方以10萬大軍對抗4萬蘇軍，但是中方主力是張學良的東北軍，蔣介石基本上未派兵馳援；因中蘇雙方裝備懸殊，最後中方傷亡慘重，士兵戰死或失蹤3500人，被俘虜1萬8500人，中國並損失了大量的裝備和物資，損失財產不計其數，慘敗收場，最後中蘇雙方還是要重回談判桌，英國、美國、法國 調停，蘇聯也再度恢復了中東鐵路的權利。「張學良自己是賠了夫人又折兵，甚麼都沒有拿到；當時的中國也為了張學良的魯莽行動，付出了慘痛代價。」

吳昆財說，同樣用歷史的智慧去判斷此次金門撞船案的結果，大概就八九不離十了，「國際社會不會支持你，因為你執法有問題。台灣說要捍衛金廈水域主權，跟當初張學良想要捍衛東北主權一樣，國際社會沒意見，但要用大家能接受的法令規範，方法要用對。」

吳昆財說，這次金門撞船案想要趕緊善了，最好的方式就是還原真相，有錄影帶就公布錄影帶，有錄音帶就公布錄音帶；其次，懲處海巡署失職人員，且必須是一定官階以上；第三，海委會主委管碧玲立即辭職，反正管碧玲任期也只剩2個月，這樣下台也算留一個漂亮身影；最後是道歉賠償。

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