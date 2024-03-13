梅花評論：賴清德接見密西根州長 該有的心得與啟發

盧信昌/中華和平發展智庫副總召集人、國立台灣大學國際企業學系副教授

美國密西根州長魏美桂（Gretchen Whitmer）率團拜會總統府，總統當選人、副總統賴清德致詞時，除表示歡迎魏美桂州長一行人的來訪，更感謝密西根州議會對台灣爭取國際參與的支持。密西根州參議院去年通過友台決議案（SENATE RESOLUTION NO.52），強調邀請台灣加入「印太經濟架構（IPEF）」，並支持美國聯邦政府與台灣簽訂台美雙邊稅務協定。

賴清德也提到，台灣目前有1萬多人在當地就學、就業和生活。有趣的是，近年台、密雙方交流的具體成果，就是讓台灣成為密西根州在亞洲的第6大出口市場，以及第5大的進口來源。

誠然，在美國的台灣就學生總人數大約是密西根州所擁有的外國學生總數，現下仍在該州的外國學生有二萬七千五百餘人，他們更在州內創造出了八億多美元的服務出口、消費經濟與加總後的創匯貢獻。

此行，魏美桂州長專程來台宣示要成立「密西根州駐台商務辦事處」；雙方也都相信台灣跟密西根州的經貿合作，未來辦事處也會有莫大助益。只是，美國各州來到台灣成立辦事處並非是新聞；何況過去的三十年間，隨著服務型經濟的現代發展，密西根州的工業實力，已然受到嚴重挑戰。

反觀，賴清德所看重的臺灣半導體產業在國際的被肯定，但這個臺灣優勢，眼前所面臨的挑戰，不正有類似於密西根州的輝煌過往嗎？

舉例來說，密西根州的汽車產業，雖然仍高佔美國全國汽車生產的五分之一；但其雇用工人的州內占比，已經減少達一半；底特律市政府的破產，更是金融大海嘯發生之時，媒體的聳動頭條。

不獨如此，隨著跨國競爭強度與在各面向上的相互標榜，於過去的十數年間，密西根州的中位數薪資已低於全美平均的一成；而總人口的停滯成長，也讓老年化和醫療負擔，均日趨嚴重。

幸好，在密西根州留下工作的畢業生，人數將近一萬名；若換算為成長率，更達到三點三倍高。目前，在該州修習電機、計算科系的理工研究生，七成是外國籍；同時在該州留下就業的外籍畢業生，其留才意願、分布產業，都與原畢業系所在修習期間的實習安排，都有高度關聯在。

對比晚近密西根州的突圍心法，台灣在攬才和移民招商的修法努力，目前已有白金卡、白領專技人士等的引進渠道。如果進一步的放手，讓高等教育的興辦自由化，那麼類似英文專班收取海外學生和高學費的方式，輕易間即能讓台灣擁有二億美金以上的服務創匯。

可還記得，打2024大選之初，關於擴大引進外籍勞工的來源國，像是勞動部與印度對口簽定的勞力輸入意向書；以及陸生也可以留台工作的政見，一度成為朝野候選人與各陣營之間的攻防重點！

因此，建請總統當選人賴清德先生，借重與密西根州的高層交流，正可充分去探索製造業空洞化，當真成為台灣困局之時，所該要有的防範與解危妙計啊。

總之，興學、晉用外籍生和大膽留才，正是密西根州苦思十年之後的出路。此外，為了促成台灣經濟體質的提振與產業整體升級，建議勞動部在外勞引入，實應放緩進度和仔細做成需求盤點。

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