朱立倫挨批不要臉 國民黨：蔡賴神隱 放任綠委口水護主

北市1歲男童遭保母虐死案輿論沸騰。國民黨主席朱立倫質疑社會安全網出問題，要官員負責。民進黨立委林俊憲抨擊朱立倫「不要臉，敢開這種記者會，消失的雙北市政府呢？」國民黨今反擊，虐童案沒消失，反而是蔡英文總統、副總統賴清德神隱消失？中央應與地方合作補破網，不應推託責任，更不該放任綠委以政治口水護主。

國民黨表示，朱立倫呼籲中央衛生部門應負起責任完善社會安全網，並補足社工人才，更強調法律不足之處由朝野共同努力，雙北市政府也立即提出多項具體改善作為；反觀蔡英文、賴清德一再宣稱要補足社會安全網，但執政八年來花了400多億元預算，如今虐童案沒消失，卻反而是蔡英文、賴清德神隱消失？

國民黨批評，蔡總統昨天第一時間還在臉書發種樹的文，後來才由總統府發文說有關心，再次讓民眾感受到政府後知後覺的既視感。

國民黨質疑，每次發生社會悲劇，總統府只會先說關心再說要檢討，就神隱消失，再出動網軍推卸責任給基層與地方，敷衍塞責的SOP，難道就是民進黨政府所謂的社會安全網？還是只是保護蔡英文、賴清德的安全網？

國民黨呼籲，中央與地方需合力重建社會安全秩序與制度，而非推託卸責、用情緒言論攻擊在野黨，這種煽動仇恨、進而形成惡意螺旋的行為，才是讓社會陷入不安的罪魁禍首。