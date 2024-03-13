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韓國瑜共提國道六號東延、環島高鐵 傅崐萁盼朝野一心

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照片
國民黨立法院黨團總召傅崐萁。圖／聯合報資料照片

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今日表示，「國道六號東延」及「環島高速鐵路」是朝野長期主張的重大民生交通政策，2016年民進黨蔡英文總統競選時承諾解決東部交通問題、2020年交通部白皮書規劃「西高鐵東快鐵，全台6小時生活圈」。立法院長韓國瑜及新北市長侯友宜競選總統期間，皆主張台灣需要上項重大交通建設，透過建立全台交通網來提升東部及南部的經濟，藉此拉近城鄉差距、平衡東西部的經濟發展，達到「交通政策平權、經濟發展共榮」。

傅崐萁表示，蔡英文總統於2015年時承諾解決東部交通不便的問題並說：「交通問題是東部發展的瓶頸」、2016年又說：「持續改進東部交通，讓台灣其他地方的人能夠經常想到東部，讓回家的路，更完善、更安全。」2017年在臉書上表示：「我們不敢忘記，花東鄉親念茲在茲的，就是一條安全回家的路。要改善東部交通，靠的不是交通中斷時的口水，希望各界能夠放下黨派成見。」2018年說：「東部交通將會越來越安全方便，實現區域平衡。」2020年總統大選前，民進黨由林佳龍部長親自執筆，提出交通白皮書「西高鐵東快鐵」來實現全台6小時的一日生活圈，同年3月4日交通委員會決議重啟國道六號探勘。

傅崐萁表示，2020年韓國瑜院長、2024年侯友宜市長競選總統時皆提出上項法案，今年2月17日行政院長陳建仁拜會立法院時，韓國瑜更當面請命「國道六號」及「環島高鐵」兩項條例建設，讓台灣人民共享一日生活圈。今年2月底出席國民黨立委共識營時，韓國瑜從雲林搭高鐵到高雄，再搭飛機到花蓮，活動結束後再從花蓮機場搭飛機到台中，晚上還有事再趕回雲林，感慨「國道6號打通中央山脈是多麼重要」。

傅崐萁表示，立院正、副院長為國家重大民生法案登高一呼，早在2007年王金平、鍾榮吉兩位正副院長聯手推動「生物醫藥發展條例」時就有前例，展現國會議長的高度來促進政府盡速推動政策，民生議題是全民該關注的事情而非政治攻防議題，完全與議事中立無關。為讓中央政府順利推動，除政府可自行編列預算外，若顧及龐大預算也可考慮開放國內BOT，或是對國際先進建設集團、主權基金等團隊開放國際BOT，歡迎他們到台灣來建設。

傅崐萁表示，阿爾卑斯山57公里隧道都能打通，現在工程技術一日千里，台灣建設不能等急須迎頭趕上，當年如果沒有經國先生十大建設的高瞻遠矚，何來現今台灣的經濟奇蹟。過去中山高速公路被說是錢坑法案，現在已回收成本且收益超過3條高速高路。另外像是北迴鐵路，興建前各界質疑聲浪不斷，認為一定是賠錢的路段，現在卻是台鐵唯一賺錢的路線。

傅崐萁表示，盼朝野一心，盡速縮短東西部差距，完成一日生活圈的交通平權建設，給全國民眾一條安全、便利的回家路。

傅崐萁 環島高鐵 韓國瑜

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