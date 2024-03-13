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賴皮寮Google地圖實景突披「大塊朦朧面紗」 全網一看炸翻天

聯合新聞網／ 綜合報導
賴清德在萬里的老家-賴皮寮。圖／讀者提供
賴清德在萬里的老家-賴皮寮。圖／讀者提供

民進黨總統當選人賴清德萬里老家違建在選前引發爭議，他被迫宣布交付公益信託，成立礦工紀念館。然而近日卻有網友打開Google街景地圖發現「賴清德老家賴皮寮被蒙上陰影了！」

仔細一看Google Map的街景圖，賴皮寮被蒙上了一塊方形的、霧霧的區塊，原本的整棟建築物都已經看不見，而隔壁鄰居的外觀則是好好的，看得非常清楚，唯獨賴清德的老家「被消失」。

網友在PTT發文說，「原本是一片光明磊落的房子，讓大家都可以參訪的好地方，促進萬里的地方繁榮，結果被蒙上陰影。」

許多網友亦紛紛留言表示，「安排掃地的維安呢」、「國家機器」、「政府有做事」、「海市蜃樓啦，怕啥」、「被檢舉不雅觀嗎」、「剛好起霧啦，是吧？」、「類拆除」、「都選完了還想怎樣？」

其他人則質疑說，「不對啊，賴清德不是說要變成礦工博物館開放給民眾參觀嗎？」、「還在處理中，看四年後進度如何」、「哪有博物館跟Google申請馬賽克的」、「礦工博物館變馬賽克，可能是模擬礦工在工作時候的辛苦吧」、「公益信託進度該不會是0吧？」

還有人警告原po「小心你的發言，你在玩火」，也有人解釋道，「本來Google就可以接受這種要求，可以請他們把你家模糊掉」、「小心爪牙隨便安個罪名把你弄進去。」

民進黨總統當選人賴清德在新北萬里的老家「賴皮寮」，近日被網友發現在Goolge街景上蒙了一層「面紗」。 圖擷自Google Map
民進黨總統當選人賴清德在新北萬里的老家「賴皮寮」，近日被網友發現在Goolge街景上蒙了一層「面紗」。 圖擷自Google Map

賴皮寮

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