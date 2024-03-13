綠控詐領民主基金會補助 國民黨反批轉移焦點 規避質疑

民進黨今舉行記者會指控國民黨詐領民主基金會補助。國民黨反擊，民進黨根本是此地無銀三百兩，民主基金會對民進黨的補助經費，被揭露拿去做為輔選小金庫，只用一句「完全經得起檢驗」就能杜悠悠之口嗎？不要企圖轉移焦點，規避各界質疑。

國民黨立委徐巧芯昨天質疑，台灣民主基金會成為民進黨小金庫。民進黨發言人吳崢則說，民進黨申請經費皆符合民主基金會補助要點，完全經得起檢驗，反觀國民黨連把補助款當黨產用，國民黨才應該拿出結案報告向人民交代清楚。

國民黨表示，民進黨自家黨工跟黨主席多次在所申請之活動受訪時，提到政黨輔選工作，難道這不是藉基金會的補助，做選舉之實嗎？民進黨應該向全民清楚說明，而不是企圖轉移焦點，規避各界的質疑。

國民黨表示，透過申請民主基金會的補助，維護、建立與國際溝通的管道，向國際表達國民黨在各個議題的立場，難道民進黨又要雙標，其他政黨的國際溝通經營就是不民主？只有民進黨的聲音才是民主嗎？民進黨面對「小金庫」的質疑不好好解釋，只會雙標的發言，轉移焦點，根本是此地無銀三百兩。