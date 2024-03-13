蔣萬安稱跟中央打造安全網 綠委：分工清楚別本末倒置
台北市發生1歲孩童遭保母虐死事件，台北市長蔣萬安表態，中央與地方要共同打造一張能夠接住沉默無聲者的安全網，把該納入的各方都納入。民進黨立法院黨團幹事長吳思瑤今天表示，中央與地方分工在兒少法中很清楚，地方政府應該把第一線應履行責任做好，中央該強化的地方很樂意協助，這件事情不能本末倒置。
吳思瑤指出，地方政府在第一線執行層面沒落實，就上綱到中央要趕快建立多方訪視機制，社福人力及兒福機關非常專業也有經驗，蔣萬安的建議可不可行，可以去問國民黨立委王育敏。至於衛福部推動3歲以下兒童專責醫師制度，人力物力量能是否執行到位，中央願意檢視討，責無旁貸。
近年來虐童案頻傳，有國民黨立委提案要修行法，增訂殺童罪，吳思瑤說，針對兒虐案件加重刑法，民進黨團在2019年就提出刑法286條修正案，對於犯處凌虐或妨害身健全罪責提高，若致人於死處無期徒刑或10年以上有期徒刑；致重傷者處5年以上、12年以徒刑，未來有任何要精進法律的地方都願意討論。
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