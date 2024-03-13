陳玉珍：民進黨勿將國家帶回有思想犯的時代

國民黨立委陳玉珍今表示，希望民進黨，尤其是國會議員，不要把國家帶回有思想犯的時代。

民進黨立委沈伯洋昨日於立法院會質詢國防部長邱國正，詢問如何認定認知作戰中在地協力者？邱國正回應，任何訊息、言論對我不利，對對方有利，初步就認為是在地協力者，至於到底是或不是，檢調單位後續去調查，但也坦言確實認定困難。

陳玉珍表示，沈柏洋讓她想起讀大學時，那時還是戒嚴時代，刑法100條是思想犯，大家都想廢除。到了民國113年，民進黨還有這樣的國會議員，想把台澎金馬帶回思想犯的情境，一直對別人說，只要是想法跟民進黨不同就是對岸協力者或企圖顛覆國家。

陳玉珍說，中華民國走到今天，自由民主的追求是很多前輩共同努力，希望民進黨，尤其是國會議員，勿將國家帶回過去有思想犯的時代。