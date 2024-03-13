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夏立言被諷吳三桂 陳玉珍反嗆：民進黨誰是崇禎皇帝

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨副主席夏立言今下午啟程訪問中國大陸，遭民進黨批評，嘲諷其是吳三桂。國民黨立委陳玉珍反諷，請問民進黨，誰是崇禎皇帝，是蔡英文總統還是總統當選人賴清德。圖／聯合報資料照／記者蘇健忠／攝影
國民黨副主席夏立言今下午啟程訪問中國大陸，遭民進黨批評，嘲諷其是吳三桂。國民黨立委陳玉珍反諷，請問民進黨，誰是崇禎皇帝，是蔡英文總統還是總統當選人賴清德。圖／聯合報資料照／記者蘇健忠／攝影

國民黨副主席夏立言今下午啟程訪問中國大陸，遭民進黨嘲諷其是吳三桂。國民黨立委陳玉珍反諷，請問民進黨，誰是崇禎皇帝，是蔡英文總統還是總統當選人賴清德。

夏立言2月底率團訪問中國，3月4日凌晨返台。夏立言今下午將跟國民黨大陸事務部成員搭機前往重慶，探視當地台商。夏立言訪陸，遭民進黨批評，諷其是吳三桂，且在兩岸關係差，此時去太敏感。

針對夏立言訪陸遭批，國民黨立法院黨團書記長洪孟楷說，兩岸關係差是誰造成的？執政的是民進黨，如果還要用廉價的抗中保台、抹紅大可不必，已被國人看破手腳。國民黨身為在野黨，能做的就是監督政府，夏立言行程也都是有公開透明的部分，民進黨只想抹紅，不思怎樣負起責任，不管是蔡英文、賴清德，這段時間神隱起來，兩岸、國防、外交是總統權責，請負起相關責任。

陳玉珍表示，民進黨老是說國民黨的誰是吳三桂，如果國民黨是吳三桂，請問民進黨，誰是明末的崇禎皇帝，是蔡英文還是賴清德，請民進黨回答。

國民黨 夏立言 民進黨

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