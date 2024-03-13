撇被辣個男人拔官 立院總務處長稱「正常調動」

立法院日前頻傳立委辦公室裝潢費太貴，疑似工程款遭浮報。立法院長韓國瑜出重手整頓人事，昨日下午發布公文，立法院總務處長周傑遭到拔官，調任參事室參事並代理總務處長。對此，周傑回應稱「正常調動」。

國會辦公室頻頻傳出有裝潢費昂貴不合理等情形，韓國瑜二度在院內說重話，第一次是2月19日在新春團拜時向立法院職員說重話，表示「每個單位螺絲一定要栓緊」，更說「不教而殺當然謂之虐」，善意提醒大家每個環節都要做好；而接著又傳出韓國瑜在院務會議上下重話，指新國會新氣象，不允許發生官員接受飲宴等情形。

韓國瑜二度下重話，疑似劍指周傑，昨日立法院下達公文，主管院內庶務的周傑遭到拔官，調任參事室參事並代理總務處長。對此周傑昨晚回覆中央社表示「正常調動」。