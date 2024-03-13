金廈事件未了 管碧玲為沒蒐證影帶讓家屬煎熬親致歉

針對金廈爭議，海委會主委管碧玲今在立法院內政委員會親自致歉。管碧玲表示，因為沒有蒐證影帶，讓此事件在處理的過程中無法迅速昭公信，也讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，至今事情未得到解決，發生這樣令人感到傷痛的過程，確實要痛加檢討，「我今天也在這裡再度表達歉意」。

管碧玲表示，海委會責成海巡署成立策進小組，要求全面通盤檢討勤務管理、裝設備管理，以及這次所發現的在通報和蒐證確實有不足之處，「這件事我們非常的傷痛，我要再度在這裡表達高度的不捨、遺憾和高度哀悼」。

「這是我們不願意看到的」，管碧玲表示，19年前發生過一次，19年後的今天再發生一次，執法的目標是要免於傷亡，這是最重要的目標，無論海巡有沒有過失，因為沒有蒐證的影帶，讓此事件在處理的過程當中無法迅速地召公信，也讓家屬無法很快去了解案情，以安家屬之心，讓家屬在煎熬之中過了這麼久的時間，至今事情未得到解決。

管碧玲表示，沒有蒐證好造成的影響，社會的震盪和造成傷痛是多麼的嚴重，這件事他們一定會痛加檢討。海巡署的副署長已在記者會公開道歉，署長也已經在上香和與家屬的接觸的過程中表示歉意。

管碧玲表示，因為過去沒有蒐證這件事發生這樣令人感到傷痛的過程，「我今天也在這裡再度表達歉意」，海委會對社會對家屬就這件事的部分確實要痛加檢討。

管碧玲強調，她去年就任後從當年3月開始就責成海巡署對所有裝設備做全盤盤點，4月28日要成立建案中長期來推動，該計畫在今年1月份也已經完成，已一次補足，逐年汰換的方式來完成所有裝設備的補充，這裝設備不只是密錄器，還有救生救難的所有設備，這個10億計畫已經完成。

管碧玲說，也因為這個計畫，這次很快地計算密錄器要補足的部分，因此在今年就可以來進行，不必等到中長期計畫來核定。