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「馬」不停蹄 520後維安警難題

聯合報／ 記者程平／台北即時報導
前總統馬英九的安全護衛將在520解編歸建，但馬英九身體健朗，行程、訪問、演講滿檔，還能泳渡日月潭，卸任總統安全維護成為朝野共通需面對的新挑戰。圖為馬英九今年春節期間到三重、蘆洲發春聯。圖／聯合報系資料照片
前總統馬英九的安全護衛將在520解編歸建，但馬英九身體健朗，行程、訪問、演講滿檔，還能泳渡日月潭，卸任總統安全維護成為朝野共通需面對的新挑戰。圖為馬英九今年春節期間到三重、蘆洲發春聯。圖／聯合報系資料照片

「卸任總統副總統禮遇條例」明定，卸任總統享有8至12名安全護衛等禮遇，將卸任滿8年的前總統馬英九，他的安全護衛將在520解編歸建，74歲馬英九身體健朗，行程、訪問、演講滿檔，還能泳渡日月潭，卸任總統安全維護成為朝野共通需面對的新挑戰。

事實上，朝野立委對卸任元首安全護衛認為有「討論空間」。因為台灣政治環境複雜，最近不少立委都接獲莫名奇妙的恐嚇信。遑論卸任元首常遭陳抗。況且，這沒有為誰量身訂做的問題，蔡英文67歲，安全護衛禮遇結束時也才75歲，總統當選人賴清德卸任後也同樣會有人身安全保護的需求，「這是藍綠的共業」。

依法，卸任總統享有參加國家大典、每月禮遇金、保健醫療、處理事務人員、司機、辦公室及各項事務費用及8至12名安全護衛等禮遇。據了解，藍營最擔心的是卸任總統的人身安全維護，其它像是參加慶典、禮遇金、醫療健保等，只要節省開銷、靠小額募款都可以節省度日，唯獨卸任元首的保護事關重大，需要朝野立委共商研議。

負責馬英九卸任後維安的「中興警衛組」將在今年520結束，現役特勤人員都要先回到特勤中心報到後，再歸建原特勤丶軍警單位。

據了解，馬辦與警政署曾就520後就隨扈人數、馬英九寓所站崗維安交換意見，但沒有達成具體共識。依規定馬英九可視需要，以書面向內政部以「特定人士」名義申請安全警衛，提出需求人數，警政署會視維安情資狀況進行幕僚審核作業，由內政部核定給予的人數。包括前副總統連戰、蕭萬長、呂秀蓮及吳敦義等卸任副總統均有提出申請。

卸任元首的禮遇在英美等國家行之有年，美國除每年20萬退休金，免費提供辦公空間和一名職員，更享有特勤終身保護，英國則是有終生俸的禮遇，法國的禮遇也備受崇榮。

馬英九基金會執行長蕭旭岑表示，保障卸任元首的安全，應該是跨黨派的共識，相信無論任何政治立場的台灣民眾都支持。

蕭旭岑表示，前國安團隊的很多同仁提醒，國內政治環境對立嚴重，馬前總統的安全更應重視。馬前總統辦公室正在規劃與思考如何在禮遇結束後，確保馬前總統的安全。

蕭旭岑 馬英九 520

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