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學者：難道批評執政 就是中共同路人？

聯合報／ 記者程嘉文／台北報導

民進黨立委沈伯洋要求國防部界定中共「在地協力者」，學者認為，如此思維基本就是戒嚴時代的邏輯，即使只停留在論述階段，都必須非常小心。前立委林郁方也表示，批評現在的執政當局，與配合中共推翻政府，這中間有很大的差距，不可以直接跳躍，相關標準的認定，更不該是國防部可以管的。

政大法律系副教授廖元豪說，所謂「在地協力者」既然名為「協力」，代表是有意與對方配合，甚至是要受到對方的委託。他也表示，如果「對我方不利，對對方有利」的訊息，就初步認為是在地協力者，那麼怎樣叫「有利」或「不利」，要如何定義？如此是否已經逾越了「不違法就是言論自由」的正常自由社會標準？

廖元豪說，不能因「認知戰」一詞中有個「戰」字，就認為是國防部的職權，也不能將「我認為」對政府不利的言論，就認為是敵人陣營一員。

林郁方表示，所謂言論自由，其中不可免會包括對政府的批評，但所謂「在地協力者」的說法，老實說就和過去的「中共同路人」沒兩樣，是標準極為寬鬆、替異己者戴帽子的政治語言。相關標準的認定，更不該是國防部可以管的。

林郁方表示，國防部長邱國正沒有附和沈伯洋發言，而是強調必須回到檢調去偵辦，軍方不能去界定民間什麼人是「在地協力者」，如此回答是值得肯定的。

中共 國防部 林郁方

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