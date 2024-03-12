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徐巧芯爆民主基金會淪綠營小金庫 吳崢回嗆藍營濫用：根本當黨產

聯合報／ 記者蔡晉宇／台北即時報導
民進黨發言人吳崢。記者曾原信／攝影
民進黨發言人吳崢。記者曾原信／攝影

國民黨立委徐巧芯今天表示，台灣民主基金會成為民進黨小金庫。民進黨發言人吳崢回應，民進黨申請經費皆符合民主基金會補助要點，完全經得起檢驗，反觀國民黨連「經營Twitter」、「更新網頁」，這些與推廣民主人權八竿子打不著的黨務費用，也向基金會申請，把補助款當黨產用，國民黨才應該拿出結案報告向人民交代清楚。

吳崢表示，不明白為何藍營一直抹黑民主基金會的運作。民主基金會的相關補助，都是經過包含藍營在內的各黨代表，組成的董事會內部審核通過。國民黨不需要無的放矢、亂潑髒水。國民黨歷年來也都申請民主基金會經費補助，例如2021年、2022年向基金會分別申請1012萬元、1028萬元，徐巧芯所謂的踢爆根本是一派胡言，令人遺憾。

關於徐巧芯指稱民進黨舉辦的「2023國務青旗艦營」、「兩岸情勢兵推營」等相關活動是掛羊頭賣狗肉。吳崢說明，依照民主基金會補助要點，推廣民主、人權相關活動皆在補助範圍內，民進黨舉辦營隊活動，讓有志於公共事務的年輕朋友參與第一線政治實務，相關經費及運用都經得檢驗。

吳崢指出，國民黨向民主基金會所申請的費用才是讓人笑掉大牙，包括「中國國民黨英文資訊發布與英文網頁建置」30萬元；「中國國民黨英（日）文資訊與英（日）文網頁內容更新」72萬元；「經營Twitter」21.3萬元。請問這些政黨內部行政費用與民主推廣有什麼關係？依照徐巧芯的標準，國民黨才應該提供結案報告讓全民檢視清楚。

吳崢 國民黨 徐巧芯 民進黨

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