【重磅快評】「我不是周處」，陳耀祥頗有自知之明

NCC(國家通訊傳播委員會)主委陳耀祥昨天到立法院交通委員會業務報告，並接受立委質詢。國民黨立委洪孟楷以「周處除三害」類比陳耀祥；陳耀祥反應很快，馬上說「我不是周處」。不得不說，陳耀祥的回答，還頗有自知之明。

「周處除三害」雖是近來爆紅的電影，但周處卻是在歷史上確有其人。大家耳熟能詳的故事，就是周處年少時憑藉家世，在地方作威作福魚肉百姓，因而被鄉民和「南山猛虎」、「水中蛟龍」並列為「三害」。後來周處殺了猛虎蛟龍，自己也痛改前非，成為東吳和西晉的一代名臣。

所以很清楚的邏輯，是周處是歷史上「由惡向善」的代表性人物。但陳耀祥就算此時痛改前非，能不能算是「痛改前非」呢？其實很牽強。其實陳耀祥的爭議，大概都發生在他為官之後；之前還是學者身分時，他的爭議不太多，甚至曾經在2013年「反媒體壟斷」運動時，寫下一篇為當時稱頌的文章。

該篇文章，陳耀祥下的題目是「媒體壟斷，民主就會沉淪」。內容扣緊四個主題，包括「自由媒體是民主政治的基礎」、「媒體壟斷是民主政治崩潰的開始」、「自由媒體受憲法制度性保障」以及「香港媒體的前車之鑑」。這樣的內容，儘管並不是有什麼非常了不起的獨到見解，但在言論自由、媒體自由和政府對媒體管制等論述，都還算是切中時弊。

不過，在擔任NCC主委後，陳耀祥卻把自己過去這篇文章完全拋諸腦後。在陳耀祥的手上，關掉了中天新聞台；而在擔任NCC主委期間，曲從上意，爭議事件一樁接一樁。民進黨政府諸多以政干媒、甚至赤裸裸的將手伸到公廣集團的行為，還有打壓言論自由的諸多作為，亦不見陳耀祥這個「獨立機關首長」有任何作為。每次問到民眾不滿的政府首長，陳耀祥都名列其中。所以不管陳耀祥怎麼做，他都不會是「改過向善」的例子，而是「換了位子換腦袋」、「助紂為虐」的範例。

退一萬步來看，就算陳耀祥真的不知道周處與自己的過去經歷不能類比，陳耀祥的回答，顯然也顯示他在剩下不多的任期裡，並不打算改變自己的作法。所以說，不管從哪個角度看，陳耀祥的「我不是周處」，都是精確的回答。陳耀祥確實不是、也不可能變成周處。