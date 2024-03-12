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韓國瑜接掌民主基金會聲聲慢 立院人士：3月將改選

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
台灣民主基金會改組，董事長依往例應由立法院長韓國瑜（左）出任。有立院人士指出，台灣民主基金會董事會將於3月開會改選董事長。圖右為前立法院長游錫堃。圖／立法院記者聯誼會提供
台灣民主基金會改組，董事長依往例應由立法院長韓國瑜（左）出任。有立院人士指出，台灣民主基金會董事會將於3月開會改選董事長。圖右為前立法院長游錫堃。圖／立法院記者聯誼會提供

立法院韓國瑜是否出任台灣民主基金會董事長，遲遲未定案。有立院人士指出，民主基金會預計於3月改選董事長，不過確切日期尚未出爐。

立法院於2月1日舉行第11屆立法院長改選，由國民黨提名的正副院長候選人韓國瑜，和江啟臣當選。根據民主基金會組織章程，由立法院長、總統府秘書長、外交部長為當然董事，自游錫堃卸任立法院長後，韓國瑜即成為基金會的當然董事。

台灣基金會自2003年成立以來，歷屆董事長皆為立法院長，包括立法院長王金平獲推舉擔任首屆董事長，並連任至2016年1月卸任；2016年3月23日，立法院長蘇嘉全獲選第五屆董事長，並連任至2020年元月卸任；2020年3月5日，立法院長游錫堃獲選接任第六屆董事長，並連任第七屆董事長。

游錫堃現卸任立法院長，在董事會改選前，由副董事長、外交部長吳釗燮代理董事長，至於是否由韓國瑜接任董事長，則須由董事會決定。

依基金會章程，基金會董事長任期內，遇有辭職或其他原因出缺時，得由副董事長暫代，於三個月內重新改選董事長，任期至原任期屆滿為止。換言之，台灣民主基金會須於5月1日前完成董事長改選。

對此，台灣民主基金會表示，目前尚未確定董事會改選日期，不過有立院人士透露，改選將於3月舉行，只不過日期還沒有敲定。

依照民主基金會官網，政黨代表部分，國民黨已經更新為陳永康、蔡明忠、高思博、許育寧，並將再依政黨最新推薦名單更新。據了解，民眾黨推荐名單已送抵基金會，但尚未收到民進黨送出的推薦名單。

游錫堃 立法院 韓國瑜

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