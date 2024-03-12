台灣每8間住宅就有1間空房 民眾黨團要提高課稅上限50%

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊今天說，台灣的空屋率約為13.1%，等於每8間住宅就有1間空置，民眾黨團提出「促進全國住宅使用特別稅條例」草案，課徵對象為非自住住家用房屋，超過3房以上者，基礎稅率為25%，每年得累加5%稅率，上限最高至50%為止。

民眾黨立法院黨團上午與OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、台北商業大學財稅系教授黃耀輝舉行「挺我們的居住正義，落實財政紀律」記者會，宣示推動「促進全國住宅使用特別稅條例」立法，調整稅率以引導空屋出租，並且挹注社宅興建，真正落實居住正義。

黃珊珊指出，根據內政部地政司統計，全國住宅價格指數自2016年第2季的100.76，漲到2023年第三季的133.18，薪資漲幅趕不上房價成長幅度，而全國房價所得比從2016年第2季的8.97倍，成長到2023年第3季的9.86倍，都會區房價所得比更高達15倍，「蔡政府的居住正義，就是讓你更難買、更晚買」。

黃珊珊認為，鼓勵空屋釋出、興建社宅是落實居住正義的重要工作，台灣的空屋率約為13.1%，等於每8間住宅就有1間空置，多房族仍在持續成長，2023年全國有54萬5586人，持有非自住住家用房屋，相較於2015年的33萬6264人，8年間增加約20萬9322人。

黃珊珊表示，為了落實居住正義、降低人民住房壓力，民眾黨團提出「促進全國住宅使用特別稅條例」草案，課徵對象為非自住住家用房屋，超過3房以上者，而勞工或學生宿舍、進行都更與危老等予以免徵，採行基礎稅率25%，每年得累加5%稅率，上限最高至50%。

黃珊珊說明，「促進全國住宅使用特別稅條例」為臨時稅制，施行期間5年，必要時得延長，也可納入落日條款，出租及特定樣態免徵，能夠促進空屋釋出，重點是偏鄉免計，鄉下祖厝、離鄉空屋都不用擔心，而稅收專門用來興辦社宅，達成財務長久永續經營。

民眾黨團立法院黨團總召黃國昌則說，民眾黨團同時提出「預算法」條文修正草案，目標是強化財政紀律、停止空白授權，解決台灣十幾年來特別預算浮濫的問題，民進黨在野時期提出諸多批評，執政後卻提出12本特別預算書，整個歲出金額高達2.57兆元。

黃國昌說，這些浮濫編列的特別預算，都是援引預算法第83條第4款的空白概括條款「不定期或數年一次之重大政事」，不過國家政務的推行，本應在年度預算編列，特別預算的精神是應付緊急、經濟等重大災變，而非危害財政紀律、傷害世代正義。