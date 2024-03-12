快訊

赴日旅遊注意！預約包車機場接送「暗藏陷阱」 5台人遇1狀況慘了

腸病毒就診人數攀十年新高 羅一鈞：4月起提前進流行期

美軍在台協助國軍訓練？遭澎湖醉男深夜痛毆 3名美籍壯漢身分曝光

台灣每8間住宅就有1間空房 民眾黨團要提高課稅上限50%

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立法院黨團上午舉行「挺我們的居住正義，堅守財政紀律」記者會。記者曾吉松／攝影
民眾黨立法院黨團上午舉行「挺我們的居住正義，堅守財政紀律」記者會。記者曾吉松／攝影

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊今天說，台灣的空屋率約為13.1%，等於每8間住宅就有1間空置，民眾黨團提出「促進全國住宅使用特別稅條例」草案，課徵對象為非自住住家用房屋，超過3房以上者，基礎稅率為25%，每年得累加5%稅率，上限最高至50%為止。

民眾黨立法院黨團上午與OURs都市改革組織秘書長彭揚凱、台北商業大學財稅系教授黃耀輝舉行「挺我們的居住正義，落實財政紀律」記者會，宣示推動「促進全國住宅使用特別稅條例」立法，調整稅率以引導空屋出租，並且挹注社宅興建，真正落實居住正義。

黃珊珊指出，根據內政部地政司統計，全國住宅價格指數自2016年第2季的100.76，漲到2023年第三季的133.18，薪資漲幅趕不上房價成長幅度，而全國房價所得比從2016年第2季的8.97倍，成長到2023年第3季的9.86倍，都會區房價所得比更高達15倍，「蔡政府的居住正義，就是讓你更難買、更晚買」。

黃珊珊認為，鼓勵空屋釋出、興建社宅是落實居住正義的重要工作，台灣的空屋率約為13.1%，等於每8間住宅就有1間空置，多房族仍在持續成長，2023年全國有54萬5586人，持有非自住住家用房屋，相較於2015年的33萬6264人，8年間增加約20萬9322人。

黃珊珊表示，為了落實居住正義、降低人民住房壓力，民眾黨團提出「促進全國住宅使用特別稅條例」草案，課徵對象為非自住住家用房屋，超過3房以上者，而勞工或學生宿舍、進行都更與危老等予以免徵，採行基礎稅率25%，每年得累加5%稅率，上限最高至50%。

黃珊珊說明，「促進全國住宅使用特別稅條例」為臨時稅制，施行期間5年，必要時得延長，也可納入落日條款，出租及特定樣態免徵，能夠促進空屋釋出，重點是偏鄉免計，鄉下祖厝、離鄉空屋都不用擔心，而稅收專門用來興辦社宅，達成財務長久永續經營。

民眾黨團立法院黨團總召黃國昌則說，民眾黨團同時提出「預算法」條文修正草案，目標是強化財政紀律、停止空白授權，解決台灣十幾年來特別預算浮濫的問題，民進黨在野時期提出諸多批評，執政後卻提出12本特別預算書，整個歲出金額高達2.57兆元。

黃國昌說，這些浮濫編列的特別預算，都是援引預算法第83條第4款的空白概括條款「不定期或數年一次之重大政事」，不過國家政務的推行，本應在年度預算編列，特別預算的精神是應付緊急、經濟等重大災變，而非危害財政紀律、傷害世代正義。

居住正義 民眾黨 社宅 黃國昌 黃珊珊

延伸閱讀

NCC報告抄去年 民眾黨團批藐視國會將提案退件

黃珊珊要北市拚更多議員席次 陳宥丞：要小心成兩人三腳

黃瀞瑩觀察蔣萬安一年多 給出6字評價

黃珊珊：數位身分證非常失敗 付出高額學費沒達成目標

相關新聞

處理重大事件影響選情 民進黨檢討哪些部長去留？鄭文燦給答案

媒體報導，520前綠營認為數發部、交通部、農業部及經濟部之前大選時處理重大事件影響選情，甚至點名去留。行政院副院長鄭文燦...

傳民進黨點名4部會「大選絆腳石」 王美花：國家大於個人

民進黨總統當選人賴清德5月20日就任，傳出親賴要角私下點名四大部會閣員，未能謹慎處理政策成為絆腳石，經濟部長王美花今天表...

「下接桃園、上望新北」 鄭文燦鞏固本命區 桃園王下一步轉戰雙北？

行政院副院長鄭文燦3月3度視察桃園，昔日「桃園王」頻頻回防本命區引發議論。國民黨桃園市議員凌濤說，鄭文燦應該不是要回鍋選...

游錫堃搬離立法院長官邸 曬空屋照喊話「辣個男人」入住

本屆立法院長由國民黨立委韓國瑜當選，前立法院長游錫堃連任失利於第一時間請辭立委，春節期間即開始打包清理官邸。游錫堃今日在...

范雲提案立委性騷送紀律 陳玉珍：王8千租房要定法嗎？

民進黨立委范雲今天提出立委性騷送紀律相關修法提案，呼籲國會改革從杜絕性騷立委開始，應修正「立法委員行為法」，讓立委性騷擾...

台灣每8間住宅就有1間空房 民眾黨團要提高課稅上限50%

民眾黨立法院黨團副總召黃珊珊今天說，台灣的空屋率約為13.1%，等於每8間住宅就有1間空置，民眾黨團提出「促進全國住宅使...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。