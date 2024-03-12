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處理重大事件影響選情 民進黨檢討哪些部長去留？鄭文燦給答案

聯合報／ 記者鄭國樑／桃園即時報導
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照
行政院副院長鄭文燦。聯合報系資料照

媒體報導，520前綠營認為數發部、交通部、農業部及經濟部之前大選時處理重大事件影響選情，甚至點名去留。行政院副院長鄭文燦上午到桃園機捷A8長庚站了解TPASS實施成效，聯訪時否認有此事。

鄭文燦表示，行政院各部會對於自己的工作都要全力以赴，要展現政策的制定跟執行能力，不管是哪一個政策，基本上都是責任政治，並沒有所謂的綠營檢討某些部會這樣的情況。他認為行政院接受立法院的監督是必然的，是民主政治的常態，並沒有刻意的政治上檢討或規則。

至於鄭文燦520後有何規畫？鄭文燦回應現在的工作只有一個，就是幫助院長陳建仁做好內閣的工作，幫助各縣市推動提出來的重要的建設計畫，也幫助立委提出的政策建議能夠落實，他希望能夠好好地把院長陳建仁任期內的每一項工作做好。

交通部長王國材上午也到A8站，受訪時表示不知道有被檢討大選後去留的事，有沒有人跟他提到，政務官去留都由長官決定，每個人都有他的任務，在位的一天就努力執行，去留這部分就由未來的總統、院長決定，現在能做的事，就是在520之前每天努力該做的事。

大選 民進黨 行政院 鄭文燦 520

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