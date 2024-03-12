黃捷提修法陸配入籍宣誓效忠 黃國昌諷綠委打臉邱太三

民進黨立委黃捷昨天提出「台灣地區與大陸地區人民關係條例」修正草案，增訂陸配入籍須宣誓放棄中國公民身分。民眾黨立法院黨團總召黃國昌今天質疑，陸委會主委邱太三去年說，如果陸配要擔任立委，需要放棄中國國籍，難道黃捷是在打臉邱太三。

黃捷在提案指出，鑑於外國人歸化我國國籍需提出喪失原有國籍證明，而在中國人民入籍台灣，要求放棄中國國籍恐有法制及實務上困難；因此參考世界先進國家立法例及國籍法，提出兩岸人民關係條例部分條文修正草案，新增「經入籍宣誓」、「具備我國基本語言能力及國民權利義務基本常識」，作為申請定居的必要條件。

民眾黨立法院黨團今天舉行記者會，黃國昌受訪時表示，每一位立委都有提案的自由，民眾黨向來的立場就是保障人權、標準一致，只要是符合這個價值的修法，細節大家都可以再討論，不過邱太三去年已經說過，如果陸配要擔任立委，必須跑回中國放棄國籍，「如果他講的是對的，那現在在修什麼法呢？」

黃國昌說，對於民進黨立委的提案，他本人是充滿困惑，難道黃捷是在打臉邱太三，認為陸委會主委的說法錯誤，建議民進黨內部先統一立場，不然搞得社會很混亂，台灣的法律不應該讓執政黨、掌握權力的人，只為了配合自己的需要，而在不同的時間脈絡說出不一樣的話。