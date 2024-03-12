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黃國昌酸四叉貓躲路邊偷拍 自家違建已經動工全棟拆除

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委黃國昌今天說，他位在新北市汐止的老房子，大概有百分之十是既存違建，既然是違建就整棟拆掉。圖／黃國昌國會辦公室提供
民眾黨立委黃國昌今天說，他位在新北市汐止的老房子，大概有百分之十是既存違建，既然是違建就整棟拆掉。圖／黃國昌國會辦公室提供

網紅四叉貓今天爆料，民眾黨立委黃國昌終於開始拆房子，後院有一個小怪手正在開挖，黃國昌受訪時表示，他位在新北市汐止的老房子，大概有百分之十是既存違建，既然是違建就整棟拆掉，如果有人要躲在路邊拍，台灣是自由的社會，他不會阻止對方。

四叉貓今天上午在臉書發文，黃國昌終於開始拆房子，「後院有一個小怪手正在挖呀挖呀挖」，貼心提醒今天是拆除執照發下來滿4個月紀念日。

黃國昌受訪時回應，自己先前已經說明得非常清楚，只好不厭其煩地再說一次，有關自家的越界建築，占到國有地的部分，他早在去年9月就拆得乾乾淨淨、全部回復原狀，至於這棟30幾年的老房子，大概有百分之十是既存違建，既然是違建就整棟拆掉，不能只拆百分之十，需要經過非常漫長的申請程序。

黃國昌說明，從拆除執照到廢棄物處理計畫，然後再到拆除計畫，今年2月26日收到新北市政府的拆除計畫核准函，自己在3月1日就找工人進場清運，3月31日應該就可以把雜物清運完成。

黃國昌指出，現在已經有幾句在清運裝潢，拆除整棟房子是很大的工程，他已經歷經將近半年的行政程序，「每一關都按照法律規定，一步一步地跟新北市政府申請」，如果有人說是偷偷拆除，「我老實講，他已經lag太久，可能存在資訊上面的落差。」

黃國昌強調，自己說過要拆，一定就整棟拆，依照法定程序拆除，他也要再問一次副總統賴清德，「你在萬里的賴皮寮，什麼時候要拆，可以賴著不拆嗎？這是總統要展現出來的格局嗎？總統是要教導全台灣人民，依法行政還是綠色就是特權？」

黃國昌也說，自家違建的拆除進度，會有人做最完整的紀錄，「如果有人要躲在路邊、蹲在路邊拍，台灣是自由的社會，我不會去阻止他。」

違建 黃國昌

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