台電4月調漲電價？ 羅智強質疑賴清德授意

國民黨立法院黨團今天開記者會批評民進黨政府物價年增率暴增，4月疑似還想調漲電價。國民黨立委批評民進黨選前喊出「選對的人，走對的路」，現在看到的卻是「選錯的人，走貴的路」，要求台電在公式尚未出爐前，不要調漲330度以下民生用電、農漁用電、教育用電。國民黨立委羅智強更直接點名，賴清德可能參與並授意此次電價調漲，如果不是，歡迎出面澄清。

國民黨立法院黨團書記長洪孟楷表示，2月物價能增率已破3%，實質薪資負成長，難道4月還要調整電價，增加民眾痛苦指數嗎？2022年物價上漲，55%民眾看衰家庭經濟，2023年物價漲幅相當有感，2024年2月消費者物價指數已破3%，創19個月新高，外食漲幅擴大，成為通膨隱憂。薪資從2019至2023年還呈現負成長。

洪孟楷表示，台電2018年漲了3%、2022年漲8%、2023年漲11%，2024年還要再漲多少？現在經濟部先出來消毒，指稱330度民生用電以下漲幅只會有雙位數。請民進黨政府勿玩文字遊戲，羊毛出在羊身上，商業用電成長，不也會轉嫁到物價？增加人民痛苦指數。

國民黨立委鄭正鈐則說，民進黨拋出的風向是預計漲10%電價，國發會主委龔明鑫前幾天在經濟委員會時清楚說明，當電價漲10%時，後續延伸的波動效果會使物價漲幅超過2%，甚至3%都有機會。

羅智強點名總統當選人賴清德稱，「這次漲價，是不是你授意？」行政院長陳建仁曾說NCC委員提名是重大人事，會與賴清德溝通。換言之，現在的民進黨看守政府包括掛號費、電價漲價，賴清德皆有參與。當然，他們也非常歡迎賴清德出面澄清。

國民黨立委張嘉郡指出，為什麼要補貼台電150億，還要漲電價？這是什麼道理？中南部農、漁民是最支持民進黨的。而民進黨選前大聲呼籲最愛農、漁民，選後大漲電價，欺負農、漁民，他要呼籲政府不可漲農業用用電及漁業用電。

國民黨立委羅廷瑋指出，經濟部長王美花說過，發展綠電史是台灣一定要走的路，大家選前看到民進黨口號「選對的人，走對的人」，但現在看到的卻是「選錯的人，走貴的路」。

羅廷瑋表示，蔡英文總統、行政院前院長蘇貞昌的班班有冷氣、生生用平板政策，使教育部連續4年投入200億元，當時估算要用掉2.6億度電費，全年8億3600萬元，外加5000萬元的維護設備，當台電漲價後，預算是否要大幅調動？擔憂校園負擔增加。最後想問，賴清德是否支持調漲電費？

國民黨立委葉元之表示，許多民眾打到服務處表示萬物齊漲，生活難過，希望民進黨政府懸崖勒馬，別用物價指數僅調漲2%、3%欺騙大眾，許多外食價格都大幅調升。還有民進黨政府天天說股市兩萬點、台積電大漲，但大多數民眾沒有購買台積電股票，生活並無因此變得更好。