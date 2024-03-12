快訊

惡保母虐死1歲男童…友人不忍公布LINE對話紀錄：社工真的有訪視？

力積電技轉晶圓製造為何選印度？一表看台科技業布局

中職／李多慧韓國同框林襄經紀人引遐想 樂天球團這樣回應

聽新聞
test
0:00 / 0:00

捷克烏克蘭重建特使二度訪台 外交部：討論合作援烏

聯合報／ 記者陳熙文／台北即時報導
圖為烏克蘭士兵。（美聯社）
圖為烏克蘭士兵。（美聯社）

俄烏戰爭久未停歇，外交部今宣布，捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（Tomáš Kopečný）將於下周訪台，拜會我政府部門商討合作援烏事宜。這也是他自去年來台後，二度訪台。

外交部今舉行例行記者會，外交部歐洲司司長黃鈞耀指出，科佩奇尼將於下周18日至19日訪台，拜會我政府部門商討合作援烏事宜。這是自去年11月，我國與捷克代表以兩地視訊方式簽署「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」之後，，科佩奇尼第二次訪問台灣。

黃鈞耀表示，為延續台捷兩國合作援烏之量能及力道，捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼繼去年11月間訪問台灣，預定於3月18日至19日再次訪台，外交部對此誠摯地表示歡迎特使訪台。

黃鈞耀說，科佩奇尼此次訪台主要目的，除兩國協助烏克蘭重建淨水處理設施及氣電共生能源系統之合作深入討論外，並希望與在台灣之烏克蘭社群晤談，進一步了解海外烏克蘭僑民對國家重建的期盼與建言。

據了解，我國明年度也將繼續編列援助烏克蘭重建的相關預算，但具體預算規模尚未決定。

外交部 捷克 烏克蘭

延伸閱讀

海地黑幫暴力動亂 外交部：駐館和僑民目前均安

海地黑幫暴力延燒 外交部：台商僑民狀況尚安好

教宗喊話烏「舉白旗」掀議！俄外交部：叫西方承認選錯邊、放棄打敗俄國

捷克25歲佳麗世姐奪冠 雙主修學霸精通多國語言

相關新聞

新北汐止老家違建惹議 黃國昌今公布照片：動手拆屋了

民眾黨不分區立委黃國昌位在新北市汐止區的透天厝，在去年選戰期間被指違建和占用國有地受關注。黃國昌曾去年9月發表「汐止老家...

「下接桃園、上望新北」 鄭文燦鞏固本命區 桃園王下一步轉戰雙北？

行政院副院長鄭文燦3月3度視察桃園，昔日「桃園王」頻頻回防本命區引發議論。國民黨桃園市議員凌濤說，鄭文燦應該不是要回鍋選...

范雲提案立委性騷送紀律 陳玉珍：王8千租房要定法嗎？

民進黨立委范雲今天提出立委性騷送紀律相關修法提案，呼籲國會改革從杜絕性騷立委開始，應修正「立法委員行為法」，讓立委性騷擾...

鍾東錦財產申報不實 監察院裁罰56萬

監察院今天公布新一期廉政專刊，在公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單中，苗栗縣長鍾東錦在擔任苗栗縣議會副議長期間，涉及財...

陸船事件藍委提民間模式解爭端 邱太三：可選擇的項目

金廈海域發生陸船翻覆致2名陸人死亡事件，國民黨立委陳玉珍今為此質詢，關心下一步是否採民間模式弭平爭議。陸委會主委邱太三表...

新舊「桃園王」累積政治籌碼 燦善先合作再競爭

行政院副院長鄭文燦連續兩天到桃園視察建設，桃園市長張善政都陪同，引發聯想。民進黨桃園市立委「滅頂」後，昔日「桃園王」鄭文燦的下一步撲朔迷離，張市府暫時未把鄭文燦當第一假想敵，就算同台搶話語權也揖讓而升，準總統賴清德態度不明，燦善「先合作、再競爭」才是上策。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。