捷克烏克蘭重建特使二度訪台 外交部：討論合作援烏

俄烏戰爭久未停歇，外交部今宣布，捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼（Tomáš Kopečný）將於下周訪台，拜會我政府部門商討合作援烏事宜。這也是他自去年來台後，二度訪台。

外交部今舉行例行記者會，外交部歐洲司司長黃鈞耀指出，科佩奇尼將於下周18日至19日訪台，拜會我政府部門商討合作援烏事宜。這是自去年11月，我國與捷克代表以兩地視訊方式簽署「有關建立促進烏克蘭重建關鍵基礎設施能量夥伴關係瞭解備忘錄」之後，，科佩奇尼第二次訪問台灣。

黃鈞耀表示，為延續台捷兩國合作援烏之量能及力道，捷克政府烏克蘭重建事務特使科佩奇尼繼去年11月間訪問台灣，預定於3月18日至19日再次訪台，外交部對此誠摯地表示歡迎特使訪台。

黃鈞耀說，科佩奇尼此次訪台主要目的，除兩國協助烏克蘭重建淨水處理設施及氣電共生能源系統之合作深入討論外，並希望與在台灣之烏克蘭社群晤談，進一步了解海外烏克蘭僑民對國家重建的期盼與建言。

據了解，我國明年度也將繼續編列援助烏克蘭重建的相關預算，但具體預算規模尚未決定。