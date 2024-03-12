前山地原住民立委簡東明辭世 原民禁伐補償、南迴改讓人感念

國民黨籍前山地原住民立委簡東明昨晚11時在高雄榮總病逝，享年73歲，遺體今運回屏東縣獅子鄉草埔老家；和簡東明熟稔的新科山地原民立委盧縣一說，簡東明近年定期洗腎，身體狀況不好，上月中旬出席一場告別式時突然昏倒送醫，急轉直下，雖然大家已有心理準備，但得知過世時都不捨，將全力協助家屬辦理治喪事宜。

簡東明生於屏東縣獅子鄉草埔村，為排灣族，屏東師範專科學校畢業（今國立屏東大學），國立中興大學法商學院（今國立臺北大學）行政研究所碩士；教師退休後當選2屆獅子鄉長，代表國民黨參選2008年、2012年及2016年山地原住民立委選舉區均當選。因涉及2016年立法委員選舉涉嫌賄選案一審遭判刑，同時執行停職；2019年4月3日，更一審改判無罪、職權恢復，2020年2月5日無罪確定。

國民籍的盧縣一，本屆以政治新人之姿當選山地原住民立委，簡東明抱著病體大力為他輔選，讓盧萬般不捨；盧說，簡東明生前最讓原住民感佩的，是在立院推動並通過原住民禁伐補償法案，為原住民要回合法的權益，另外向中央爭取往來台東至屏東的南迴公路改善拓寬工程，促成草埔隧道興建，縮短兩地往返時間並提升交通安全性，讓人感佩。