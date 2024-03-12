財產申報不實遭罰鍰56萬 鍾東錦：財務人員漏報

苗栗縣長鍾東錦擔任苗栗縣議會副議長期間，涉及財產申報不實，去年底遭監察院裁罰56萬元，鍾東錦回應，強調當時生意，資金往來較多，財務處理人員漏報，第一時間也繳交罰鍰，做了不好示範，他表達歉意，將來會更嚴謹財務管理。

監察院今天公布新一期廉政專刊，監察院指出鍾東錦於擔任副議長期間，2018年11月1日申報的財產，未據實申報本人存款1筆、股票1筆及事業投資5筆，涉及申報不實，去年10月31日作出處分，12月6日裁罰56萬元確定。

鍾東錦說，當時他擔任民意代表，做法拍等生意，資金往來比較大且複雜，他都委託財務人員處理，漏報他也認了，縣長選舉結束沒有多久，收到處分書，他也第一時間繳交罰鍰。

他認為是漏報，而不是申報不實，也不是見不了光的錢，但既然漏報被罰鍰，現在身為行政首長，他會更加注意，更嚴謹財務管理，至於遭罰鍰做了不好示範，他表達歉意。