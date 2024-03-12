黃捷提陸配入籍棄中國身分 陳玉珍：回去重讀憲法

民進黨立委黃捷提出修正草案，明定陸配入籍須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣。國民黨立委陳玉珍今日對此表示，建議黃捷回去讀讀中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，再來提案修法，才不會貽笑大方。

有民進黨立委昨日提案修正兩岸人民關係條例第17條及第17條之2，以入籍宣誓作為申請定居的必要條件，規定宣誓的誓詞為「本人完全放棄以前所屬大陸地區之公民資格及其基本權利和義務，同時承諾成為台灣地區人民後，將捍衛其民主與自由，恪遵憲法及法律，善盡公民義務」，大陸地區人民宣誓後，於誓詞上簽名、蓋章，送內政部存查。

陳玉珍批，黃捷身為立委，連基本的中華民國憲法跟兩岸人民關係條例都不了解，黃捷還是立法院內政委員會的立委，黃捷應該先讀兩岸人民關係條例，中華民國分成台灣地區與大陸地區，依照我國目前憲法，大陸地區還是屬於非台灣地區的部分，任何人提出修法，不要先做違憲之舉。

陳玉珍表示，民進黨立法院黨團總召柯建銘一直說國民黨立委毀憲亂政，民進黨立委提出來的修法草案連基本憲法道理都不懂，建議黃捷回去讀讀中華民國憲法跟兩岸人民關係條例，再來提案修法，才不會貽笑大方。