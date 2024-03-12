黃捷提陸配入籍須宣誓放棄中國身分 許宇甄：先問蘇貞昌

民進黨立委黃捷提案，新增陸配入籍須宣誓放棄中國公民身分並效忠台灣。國民黨立委許宇甄批，黃捷提案是毀憲亂政。

許宇甄說，陸籍配偶入籍台灣是依據「兩岸人民關係條例」的規定，需自大陸除籍、完成現有入籍程序，是基於兩岸特殊狀況下的做法，也是我國憲法所規定。

許宇甄指出，2020年6月以行政院名義提出的兩公約國家報告，裡面寫得很清楚，行政院支持大陸籍配偶入籍跟外籍配偶一致，如果黃捷有陸籍配偶入籍年限與外籍配偶一致的疑慮，應該去問問行政院前院長蘇貞昌，當年為什麼要提出這分國家報告。

許宇甄強調，提案要大陸配偶要宣誓效忠的問題更是可笑，中華民國憲法第五條規定，中華民國各民族一律平等，要讓大陸地區人民額外宣誓效忠，根本是多此一舉。黃捷的提案充滿仇視、敵視、歧視，這種提案才是毀憲亂政的提案。