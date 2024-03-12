影／國民黨指民進黨擋不在籍投票 批民進黨淪民主退步黨
立委許宇甄、王鴻薇、國民黨發言人楊智伃上午舉行「抗中保台又來了？違憲擋不在籍投票，民進黨淪民主退步黨！」記者會。
國民黨發言人楊智伃表示民進黨擋不在籍投票，民進黨一直以可能會有「中共介選」，開始想要抹紅，請問不在籍投票這個能保障人民、公民的基本投票權，更是世界民主潮流的不在籍投票到底哪裡「違憲」？立委王鴻薇表示，全世界計100多個國家，都採不在籍投票，又用所謂紅帽子攻擊在野政黨，可以看到現在民進黨是有多麼的不長進，老狗玩不出新把戲，隨後質疑副總統賴清德曾說中華民國憲法是災難，現在又以中華民國憲法當擋箭牌，當做保護傘，針對在野黨提出法案，說是毀憲亂政，突然民進黨整個黨變成護憲大隊，非常令人讓人不齒。
王鴻薇批評，民進黨指推行不在籍投票，會使得中共會介選，請問美國、日本、韓國甚至跟中國有實體衝突的印度及菲律賓，都有不在籍投票，為什麼這些國家都不擔心「中共介選」？美中之間對抗非常激烈，美國有因此剝奪海外國民的投票權嗎？立委許宇甄表示推不在籍投票，不是為了圖利任何人，更不可能讓中共介選，主要就是希望減少舟車勞頓，省下更多交通費用，讓年輕人、外漂所有公民能更便利行使公民權。
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