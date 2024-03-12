影／國民黨指民進黨擋不在籍投票 批民進黨淪民主退步黨

立委許宇甄、王鴻薇、國民黨發言人楊智伃上午舉行「抗中保台又來了？違憲擋不在籍投票，民進黨淪民主退步黨！」記者會。

國民黨發言人楊智伃表示民進黨擋不在籍投票，民進黨一直以可能會有「中共介選」，開始想要抹紅，請問不在籍投票這個能保障人民、公民的基本投票權，更是世界民主潮流的不在籍投票到底哪裡「違憲」？立委王鴻薇表示，全世界計100多個國家，都採不在籍投票，又用所謂紅帽子攻擊在野政黨，可以看到現在民進黨是有多麼的不長進，老狗玩不出新把戲，隨後質疑副總統賴清德曾說中華民國憲法是災難，現在又以中華民國憲法當擋箭牌，當做保護傘，針對在野黨提出法案，說是毀憲亂政，突然民進黨整個黨變成護憲大隊，非常令人讓人不齒。