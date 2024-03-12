鍾東錦財產申報不實 監察院裁罰56萬

監察院今天公布新一期廉政專刊，在公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單中，苗栗縣長鍾東錦在擔任苗栗縣議會副議長期間，涉及財產申報不實，裁罰56萬元。

監察院指出，鍾東錦應依規定據實申報財產，但2018年11月1日申報的財產，未據實申報本人存款1筆、股票1筆及事業投資5筆。經核鍾東錦所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，在去年10月31日作出處分，12月6日裁罰確定。

本期廉政專刊另有副總統當選人蕭美琴財產申報。蕭美琴申報有位於新北市永和區永平段土地1筆；建物7筆均與土地登記地址相同；存款1641萬餘元；基金受益憑證425萬元；保險5筆，其中一筆為投資型保險，其餘均為儲蓄險。另從2010年起背房貸，到去年11月尚有169萬元的房貸待償還。