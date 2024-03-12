鍾東錦財產申報不實 監察院裁罰56萬
監察院今天公布新一期廉政專刊，在公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單中，苗栗縣長鍾東錦在擔任苗栗縣議會副議長期間，涉及財產申報不實，裁罰56萬元。
監察院指出，鍾東錦應依規定據實申報財產，但2018年11月1日申報的財產，未據實申報本人存款1筆、股票1筆及事業投資5筆。經核鍾東錦所述申報不實之理由，不足採信，應認定為故意申報不實，在去年10月31日作出處分，12月6日裁罰確定。
本期廉政專刊另有副總統當選人蕭美琴財產申報。蕭美琴申報有位於新北市永和區永平段土地1筆；建物7筆均與土地登記地址相同；存款1641萬餘元；基金受益憑證425萬元；保險5筆，其中一筆為投資型保險，其餘均為儲蓄險。另從2010年起背房貸，到去年11月尚有169萬元的房貸待償還。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言