快訊

雙雙罹難…登山協會會長夫婦攀玉山失聯 搜救人員今早尋得兩遺體

進口毒辣粉禍害全台 龍海同記食品負責人80萬交保後爆失聯

論文期刊一條龍造假服務 學者指谷歌學術搜尋恐有漏洞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

三問民進黨 國民黨：不在籍投票違反哪一條憲法？

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
藍綠為不在籍投票交鋒，國民黨今上午舉行記者會提出三問，難道只要民進黨不同意，就是違憲？不在籍投票違反哪一條中華民國憲法？民進黨是否要站在所有外漂青年對立面？記者鄭媁／攝影
藍綠為不在籍投票交鋒，國民黨今上午舉行記者會提出三問，難道只要民進黨不同意，就是違憲？不在籍投票違反哪一條中華民國憲法？民進黨是否要站在所有外漂青年對立面？記者鄭媁／攝影

藍綠為不在籍投票交鋒，國民黨今上午舉行記者會提出三問，難道只要民進黨不同意，就是違憲？不在籍投票違反哪一條中華民國憲法？民進黨是否要站在所有外漂青年對立面？更批評民進黨立院黨團總召柯建銘，只要違反他的想法都喊違憲，「柯建銘就立法院最大違建」。

國民黨立委王鴻薇指出，民進黨動不動就用抹紅的方式混淆重大公共政策的討論。日前抹紅陸籍配偶入籍年限縮短的問題，現在又針對全世界普世價值、100多個國家都採行的不在籍投票，扣紅帽攻擊在野政黨，顯現民進黨多麼不長進，真的老狗玩不出新把戲。

王鴻薇指出，總統當選人賴清德曾說中華民國憲法是災難，現在民進黨動不動拿中華民國憲法當擋箭牌、保護傘，質疑在野黨提出來法案是毀憲亂政，民進黨突然成護憲大隊，非常令人不齒。與中國大陸發生衝突的印度、菲律賓，美中對抗非常激烈的美國也將舉行總統大選，難道這些國家都不擔心中共介選？

王鴻薇表示，不在籍投票在立法院有許多版本，要採行什麼方式都可以廣泛討論，難道民進黨是一黨獨尊？在野黨連提出不在籍投票的權利都沒有嗎？呼籲民進黨長進一點，應該看到民眾的要求，且尊重民主機制，而不是只會抹紅抹黑。

國民黨立委許宇甄說，國際上已有115個民主國家實施，不論是移轉投票、通訊投票、事先投票、代理投票、境外投票、特設場所投票、電子投票，投票卡投票等，各國家都是用各種不同的不在籍投票，提供人民最方便、最適合自己的選舉方式，這是順應世界潮流趨勢的表現。

許宇甄也對民進黨提出三問，一、難道只要民進黨不同意，就是違憲？二、不在籍投票違反哪一條中華民國憲法？美英法日韓的不在籍投票有違憲嗎？三、民進黨是否要站在所有外漂青年對立面？甘願犧牲提升台灣人民的參政權的機會，就為了抹紅國民黨？

對於柯建銘指不在籍投票是違憲，國民黨發言人楊智伃表示，中選會副主委陳朝建曾說，不在籍投票規畫從公投開始實施，可作為日後選務參考依據；行政院也通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，難道中選會在打臉柯建銘？打臉民進黨？

楊智伃表示，不在籍投票有多個版本，今年國民黨也有四個版本的提案，細節與執行方案，都可討論與修正，原則上都是希望朝不在籍投票方向走，但柯建銘用違憲來抹黑不在籍投票，只是逃避修法，才是最不負責任的做法。

她批評，柯建銘每年都在騙年輕人要退休，就像立法院地縛靈，老了又擋改革，只要違反柯建銘的想法統統都喊違憲，這種民主違建應該快點拆一拆。

不在籍投票 中華民國憲法 民進黨

延伸閱讀

柯建銘：國民黨要提通訊和海外投票先去修憲再講

柯建銘罵藍委水準低 朱立倫喊話柯節制：惡意攻擊對台灣不利

藍委推通訊投票 柯建銘：在北京監視下怎秘密投票？

藍委遭批素質差 朱立倫稱面嗆柯建銘：水準低到不懂法律

相關新聞

新北汐止老家違建惹議 黃國昌今公布照片：動手拆屋了

民眾黨不分區立委黃國昌位在新北市汐止區的透天厝，在去年選戰期間被指違建和占用國有地受關注。黃國昌曾去年9月發表「汐止老家...

結婚邀柯文哲、王世堅當證人 黃瀞瑩直呼「真愛無誤」CP有共識

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨在臉書宣布與媒體人劉家耀結婚喜訊並分享多張照片，其中結婚書約的證人是黨主席柯文哲與民進黨...

鍾東錦財產申報不實 監察院裁罰56萬

監察院今天公布新一期廉政專刊，在公職人員財產申報罰鍰處分案件確定名單中，苗栗縣長鍾東錦在擔任苗栗縣議會副議長期間，涉及財...

外界猜動態 傅崐萁：我不選新北市長、國民黨主席

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他宣示，他不參選新北市長，也不選國民黨主席，他想讓兩岸和平，...

改革智庫 朱立倫：年輕輕量化 周五開新董事會改選

國民黨啟動黨內組織改革，將黃復興黨部整合進地方黨部，外界也關心後續改革進度。黨主席朱立倫今天表示，本周將召開新董事會改選...

甜曝婚訊「雙喜臨門」？ 黃瀞瑩直播分享另一伴吐14字

民眾黨北市議員「學姐」黃瀞瑩昨在臉書宣布與媒體人劉家耀登記結婚的喜訊。外界關心突然結婚是否雙喜臨門，她晚間在YouTub...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。