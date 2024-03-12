三問民進黨 國民黨：不在籍投票違反哪一條憲法？

藍綠為不在籍投票交鋒，國民黨今上午舉行記者會提出三問，難道只要民進黨不同意，就是違憲？不在籍投票違反哪一條中華民國憲法？民進黨是否要站在所有外漂青年對立面？更批評民進黨立院黨團總召柯建銘，只要違反他的想法都喊違憲，「柯建銘就立法院最大違建」。

國民黨立委王鴻薇指出，民進黨動不動就用抹紅的方式混淆重大公共政策的討論。日前抹紅陸籍配偶入籍年限縮短的問題，現在又針對全世界普世價值、100多個國家都採行的不在籍投票，扣紅帽攻擊在野政黨，顯現民進黨多麼不長進，真的老狗玩不出新把戲。

王鴻薇指出，總統當選人賴清德曾說中華民國憲法是災難，現在民進黨動不動拿中華民國憲法當擋箭牌、保護傘，質疑在野黨提出來法案是毀憲亂政，民進黨突然成護憲大隊，非常令人不齒。與中國大陸發生衝突的印度、菲律賓，美中對抗非常激烈的美國也將舉行總統大選，難道這些國家都不擔心中共介選？

王鴻薇表示，不在籍投票在立法院有許多版本，要採行什麼方式都可以廣泛討論，難道民進黨是一黨獨尊？在野黨連提出不在籍投票的權利都沒有嗎？呼籲民進黨長進一點，應該看到民眾的要求，且尊重民主機制，而不是只會抹紅抹黑。

國民黨立委許宇甄說，國際上已有115個民主國家實施，不論是移轉投票、通訊投票、事先投票、代理投票、境外投票、特設場所投票、電子投票，投票卡投票等，各國家都是用各種不同的不在籍投票，提供人民最方便、最適合自己的選舉方式，這是順應世界潮流趨勢的表現。

許宇甄也對民進黨提出三問，一、難道只要民進黨不同意，就是違憲？二、不在籍投票違反哪一條中華民國憲法？美英法日韓的不在籍投票有違憲嗎？三、民進黨是否要站在所有外漂青年對立面？甘願犧牲提升台灣人民的參政權的機會，就為了抹紅國民黨？

對於柯建銘指不在籍投票是違憲，國民黨發言人楊智伃表示，中選會副主委陳朝建曾說，不在籍投票規畫從公投開始實施，可作為日後選務參考依據；行政院也通過「全國性公民投票不在籍投票法」草案，難道中選會在打臉柯建銘？打臉民進黨？

楊智伃表示，不在籍投票有多個版本，今年國民黨也有四個版本的提案，細節與執行方案，都可討論與修正，原則上都是希望朝不在籍投票方向走，但柯建銘用違憲來抹黑不在籍投票，只是逃避修法，才是最不負責任的做法。

她批評，柯建銘每年都在騙年輕人要退休，就像立法院地縛靈，老了又擋改革，只要違反柯建銘的想法統統都喊違憲，這種民主違建應該快點拆一拆。