民進黨反對不在籍投票 傅崐萁：對執政成績沒信心？
國民黨立法院黨團總召傅崐萁今天參加廣播節目「千秋萬事」接受媒體人王淺秋專訪。傅崐萁針對不在籍投票法案表示，人民給了民進黨12年執政機會，如果有政績，讓人民感受施政良好，「還怕誰不投你票？」，到現在還對自己執政成績如此無信心？還在恐懼？
傅崐萁說，這次三黨實質不過半，三黨屬性完全不同，所以才有機會修國會改革五法，還有不在籍投票，全世界民主國家都這樣做。
傅崐萁表示，他們覺得相當好笑，民進黨現在已經沒有牌可以打，現在就恐中牌、抗中牌。民進黨執政這麼多年，人民先給8年，還有接下來4年，一個可以執政12年的政黨，為什麼到現在對自己這麼信心？
傅崐萁指出，民進黨如有國家政績，讓人民感受施政良好，如果有這麼大的權力，為什麼這麼多年還在恐懼？就表示民進黨倒行逆施。
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