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外界猜動態 傅崐萁：我不選新北市長、國民黨主席

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立法院黨團總召傅崐萁今早接受「千秋萬事」廣播專訪，他宣示，他不參選新北市長，也不選國民黨主席，他想讓兩岸和平，讓台灣國泰民安。圖／截自千秋萬事YouTube直播
國民黨立法院黨團總召傅崐萁今早接受「千秋萬事」廣播專訪，他宣示，他不參選新北市長，也不選國民黨主席，他想讓兩岸和平，讓台灣國泰民安。圖／截自千秋萬事YouTube直播

國民黨立法院黨團總召傅崐萁今早接受廣播節目「千秋萬事」專訪，他宣示，他不參選新北市長，也不選國民黨主席，他想讓兩岸和平，讓台灣國泰民安。

外界對於傅崐萁動態多有關注，包含他可能選新北市長、國民黨主席等。傅崐萁說，很多對國民黨疼惜支持愛護或關心他的好朋友，他要報告，他就是希望台灣好，兩岸和平，不然早就卸甲歸田，他每天過的是每天起得比雞早，凌晨一時多才能睡，處理的事情很多。國家在極權統治下，對在野黨打壓，民進黨窮得只剩下錢，什麼都有，有側翼、網軍、綠媒名嘴，家徒四壁的國民黨有的就是赤手空拳、願意拚戰的勇氣，他希望導正國家。

傅崐萁宣示，他不會選新北市長，不可能選新北市長，不只不會去選，還培養青年才俊。他也說，沒有2026就沒有2028，2026一定是重中之重。

關於2026年地方選舉是否會重演藍白分。傅崐萁說，他做未來政治判斷，各方面協商比沒有協商好，大家說藍白合或藍白不合，2026怎麼辦？假如不合，白營六都各提一個，藍營怎麼選，白營拿15%就夠了，這是民進黨最想看到的。

傅崐萁提到，綠營名嘴提陰謀論說他怎麼樣，那就表示要打中要害，綠營最怕藍白全面合作，2026合作不得了，六成選票基礎打綠營四成選票。以民主發展來看，這是很基本的共識，餅大的壓制小的板塊，機會比較大，民主國家不是贏者全拿，本來就是大家分。

傅崐萁更說，他也不會參與黨主席選舉，他以前都是做默默的推手，只是從檯面下走到檯面上，他想讓兩岸和平，台灣回歸國泰民安、安居樂業。

談及近期國民黨改革，如整併黃復興黨部，但也有人認為應就中常委改革。傅崐萁稱，改革有必要，國民黨已非過去龐大組織，如果還用黨員200萬規格來看，國民黨應該要瘦身。民進黨票選中常委才10席，國民黨怎麼29席？本來就應該要調整，空有其名沒有意義，很多都應該要調整，他沒有管黨務，他只是提出粗淺看法，政黨現在是什麼樣的環境，就做什麼樣的事情。

傅崐萁 國民黨

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