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改革智庫 朱立倫：年輕輕量化 周五開新董事會改選

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
孫中山逝世九十九周年，朱立倫今與黨務主管在國民黨中央黨部獻花致意。記者鄭媁／攝影
孫中山逝世九十九周年，朱立倫今與黨務主管在國民黨中央黨部獻花致意。記者鄭媁／攝影

國民黨啟動黨內組織改革，將黃復興黨部整合進地方黨部，外界也關心後續改革進度。黨主席朱立倫今天表示，本周將召開新董事會改選，會朝輕量化努力；對於媒體民調十大政治人物好感被排行在後段班，朱立倫也說，願意背黑鍋跟背罵名，只要國民黨好。

孫中山逝世九十九周年，朱立倫今與黨務主管在國民黨中央黨部獻花致意。

對於近期黨內組改，朱立倫受訪表示，智庫一定要大幅度改革，一定要走向內造化，首先要跟立法院黨團、縣市政府完全對接，這已經全力在做，智庫執行長柯志恩與各召集人都有共識；第二是必須年輕化，要把新一代想法引進智庫。

朱立倫表示，智庫不可能保持這樣龐大的組織，也沒有這樣的能力經營費用，這周五就會召開新董事會改選，會朝輕量化與各界合作的方向努力。

由9名學者共同倡議，建議國民黨中常會也要組改，中廣前董事長趙少康也疾呼國民黨改革，媒體詢問，指定中常委名額是否會納入趙少康？

朱立倫表示，國民黨的改造不斷在進行，不管中常會、中央委員會、黨代表，大家都有很多建議，未來配合黨的全代會一一改造、改革，至少黨組織已經完全走向內造化、輕量化、扁平化的路線，其他決策機構當然應該這樣做。現階段立法院黨團、縣市議會是關鍵力量，也是不斷能協調一起合作最重要的力量。

朱立倫說，指定中常委會配合內造化作為，包括縣市長、縣市議會議長，以及立院黨團負責人就是指定中常委的名額。毫無疑問，大家非常尊敬趙少康，他也與趙密切聯繫，對於改革提出很多建言，但他是媒體人，相信會保持立場，也希望學者專家多給國民黨建議與改革想法。

此外，根據TVBS「十大政治人物好感」最新民調，朱立倫被排行在後段班，媒體問是否因為大刀闊斧改革的影響？朱立倫說，他擔任主席最重要目標就是希望國民黨好，把所有光環、好感度給國民黨從政同志跟國民黨，「我願意背黑鍋跟背罵名，只要國民黨好，這是我努力的目標。」

國民黨 朱立倫

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