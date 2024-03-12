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網提議婚宴席開百桌急否決 黃瀞瑩已想好捧花要給她了

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
台北市議員黃瀞瑩（右）與媒體人劉家耀（左）昨天登記結婚。圖／取自臉書「黃瀞瑩」
台北市議員黃瀞瑩（右）與媒體人劉家耀（左）昨天登記結婚。圖／取自臉書「黃瀞瑩」

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨宣布結婚喜訊，晚間在YouTube直播提到非常頭痛要辦婚宴，所以先登記最簡單，婚宴則是「能緩則緩，事緩則圓」；對於網友提議席開100桌，她連忙打住說，「真的不要鬧，千萬不要」，但已經想好要將捧花SET給同黨北市議員林珍羽。

黃瀞瑩直播分享結婚歷程，也開始煩惱籌辦婚宴。她說，辦婚宴是一件多麼困難的事情，所有新娘子現在應該都非常頭痛，她以前當幕僚，辦過或看過多場競選大型造勢場合、大型競選晚會、募款餐會等，「當自己要當主角時，就會覺得，天啊，我真的好多事情要處理！」

「所以，我就是『能緩則緩，事緩則圓』，先選一個最簡單的方式，就是先登記。」黃瀞瑩直言，每次看到身邊的人結婚，都會覺得結一個婚好累人，婚宴每個環節都是眉角，例如喜帖怎麼弄、帖子發給誰、婚紗和飯店怎麼挑、座位安排、找婚顧等。

黃瀞瑩提到，與先生的共同朋友真的蠻多，認真思考名單有點可怕，直呼辦競選晚會都沒有緊張，「可是我現在突然想到這件事情，就覺得壓力山大，終於可以體會壓力山大的感覺是什麼了。」

網友提議席開100桌，黃瀞瑩連忙強調「真的不要鬧，千萬不要」，沒有想要把自己搞得那麼累，至於有人建議辦最多2桌的家宴，小而溫馨還可省事，她直言哪有可能。黃說，辦婚宴要同時滿足長輩和好朋友，她的婚宴可能會有許多貴賓，希望大家來的時候很開心，如果真的要全部都滿足、符合大家需求，她需要時間思考一下。

黃瀞瑩透露曾接到很多人的捧花，例如跑紅帖常拿到新人捧花，而最後拿到的是民眾黨發言人吳怡萱的捧花，所幸威力強大。

至於接下來要交接給誰，黃瀞瑩點名北市議員陳宥丞、林珍羽或新北議員陳世軒，「我的婚禮捧花就給珍羽了，我知道這都可以SET的，珍羽小心了，我絕對會叫妳上來抽捧花。」，也笑說把壓力丟給別人，柯文哲就不會再問她何時達成KPI。

不只婚宴，網友也關心要去哪度蜜月，黃瀞瑩坦言還沒有討論，也還沒有決定，就是自然隨緣，畢竟兩人工作有很多不確定，因此病沒有很認真討論這事。她也要大家不要問那些長輩、過年會問的問題，才剛結婚、不要催生小孩，直呼「過年已經過了好嗎，很可怕欸！」

民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨宣布結婚喜訊，晚間在YouTube直播提到非常頭痛要辦婚宴，對於網友提議席開100桌則連忙說不要。圖／取自YouTube「黃瀞瑩 台北有姐」
民眾黨台北市議員「學姐」黃瀞瑩昨宣布結婚喜訊，晚間在YouTube直播提到非常頭痛要辦婚宴，對於網友提議席開100桌則連忙說不要。圖／取自YouTube「黃瀞瑩 台北有姐」

結婚 議員 黃瀞瑩

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