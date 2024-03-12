【專家之眼】教宗說舉白旗 台灣的應對安全之道

俄烏戰爭不是關於物資掠奪的衝突，而是大國間的戰略算盤，加上小國內政失算，交互推動曾經相濡以沫的雙方，逐漸對立激化情勢產生的結果。兩岸間的衝突也有如此趨向。我們能否不走烏克蘭道路，不用激化對抗情勢也能獲得安全呢？

通常只有當事人、經歷過，或悲天憫人的人道主義者，才能正視理解戰爭的殘酷。在當代，所謂的戰爭更可能被想像成類似電影、動漫或電玩遊戲裡，正義一方的攻城殺戮遊戲。既然正義，所以振振有詞，既然遊戲，可以滿血復活，也只是一場戲而已。至於政客堅持理由，都是為了利益，倒楣的，只是活該參戰的人民罷了。

天主教教宗方濟各日前談到烏克蘭的各方反應，可以看出權力者們的位置，就是看不到無權苦主—烏克蘭人民的心聲。教宗認為「最堅強的人是懂得審視形勢、為人民著想，並有勇氣舉起白旗進行談判的人」，並說「不要羞於談判，談判這個詞是一個勇敢的詞。當你看到自己失敗了，事情進展不順利時，要有勇氣去談判。」

上述言論被視為呼籲烏克蘭投降，引發不少抨擊：德國議會國防委員會主席、歐洲議會議員批評，教宗的言論可恥。話看似義正詞嚴，然而，才在幾天前，法國總統馬克宏還表示要加強支持烏克蘭，不排除出兵，結果美國與大多數北約盟國均表示無此計畫；德國、芬蘭國防部長不只否定出兵可能性，更呼籲停止討論此事。世人沒看到那些有能力影響自家部長者對此的反應，只知道烏克蘭人得繼續流血下去。

理論上，俄烏戰爭對台海風雲深具參考價值，但目前多為軍事上的討論，政治上，如何汲取教訓避免戰爭僅淪於口水戰。至於台灣，雖是戰火最可能燒往之地，但也附隨於大國爭霸邏輯思考。

對俄烏戰爭起因的討論，大致可分為兩邊，其一是說美歐早期無視俄羅斯強烈反對，堅持北約東擴，一再縮小俄的安全空間，烏克蘭只是最後一根稻草而已；反駁者則從俄總統普亭言論與政策出發，稱普亭有帝國主義思想，在二○一四年俄羅斯吞併克里米亞前，烏克蘭民眾對加入北約的支援率並不算高。烏克蘭加入西方聯盟的決心是由俄羅斯，而不是美國的行動激發的。

理論框架用於台海情勢，在中共看來，台灣越來越變成美國遏制大陸的棋子，而台灣，則認為中共越來越展現其侵略野心。理論家各有所本，但這種討論方式，只是讓兩岸深陷備戰邏輯而已。我們身在其中，沒看到其他可以避戰的事實嗎？

人民所共見的台海經驗是，雖歷經冷戰時期的熱冷戰，我緊跟美方腳步、中共也從沒放棄對台主權聲索，但在兩岸打開交流大門後，直到蔡政府上台前，中華民國從未喪失過一絲一毫主權。也就是說，台灣人民多數珍惜目前生活方式，也有能力明辨利害，因此雖有軍演武嚇，仍有相當可觀的民間交流互動，類似俄羅斯吞併克里米亞事件，在兩岸也並未出現。真正可以拿出來講的，是反服貿學生及民眾衝進立法院占領議場的太陽花學運，影響當年九合一選舉與二○一六年大選、扭轉了兩岸關係原本的發展軌跡。後來的發展，大家也知道了，蔡政府稱不希望陸方因政治因素中止ECFA等兩岸經貿交流，對於經貿這糖衣毒藥，還是舔得不亦樂乎。

我們當然不用誇大單一事件，也該正視中共對我施展的各式影響。太陽花事件的起因與衝擊，自有其他深沉因素同時作用；而中共各式促統手段層出不窮，媒體報導也不勝枚舉。但必須指出一點是，自從蔡政府上台後，兩岸敵意一路螺旋上升，直到最近國防部長邱國正稱兩岸瀕臨戰爭邊緣，每天都睡不好。如果參考俄烏戰爭起因討論，中共究竟在蔡政府執政前，對台做了什麼深具影響力的事，讓早已習慣應付中共手段的台人抵擋不住，使民進黨政府必須要立場鮮明，甚至要激化對抗情勢才能看似安全？這是在俄烏戰爭前車之鑑下，台人必須思考的問題。

大國間的戰略算盤必然有跡可循，小國內部政治失算則是自取其禍。台海戰爭雖未到立即爆發時候，但誰也不能否認，相對於過去，我們正在走向戰爭路上。如果繼續激化對立，真正到戰爭來臨那天，我們也沒有發言空間了。俄烏戰爭曠日廢時，似乎已使台人忘記該謹慎面對，教宗方濟各的大白話，應該要有警醒作用。