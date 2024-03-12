蕭美琴低調訪美 民進黨：私人行程

副總統當選人蕭美琴將於五二○就職，昨天傳出訪問美國訊息。外交部表示，目前沒有相關資訊。總統府發言人林聿禪表示，目前沒有聽聞相關資訊。民進黨回應，蕭美琴此次赴美是私人行程，沒有更多資訊。

涉外人士指出，官方對於相關行程都會嚴加保密，不破壞與美國之間的默契，但近期確有消息指出，蕭美琴有可能在就任副總統前赴美。

二○二○年二月，賴清德當選副總統後、就職之前，也曾以「準副總統」身分赴美訪問，並在華盛頓出席一年一度「全美祈禱早餐會」，當時賴表達他是以個人身分應邀出席。

淡江大學國際事務與戰略研究所副教授黃介正表示，其實蕭美琴與美國的溝通管道相當暢通，目前看來沒有明顯的障礙，未必需要本人特別到美國去溝通什麼事務。至於是不是偏向私人行程，黃介正不願揣測，但認為，台美關係已有樓地板，也有天花板，不會因為一個人而有太大的改變。他表示，美國是大國，對手是中國大陸，台灣能夠做多少，能夠創造多少空間，必須以每一個個案來看。