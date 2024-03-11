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看奧本海默有感 朱立倫：沒有政府溝通管道、和平難維繫

聯合報／ 記者鄭媁／台北即時報導
國民黨主席朱立倫。本報資料照片
國民黨主席朱立倫。本報資料照片

第96屆奧斯卡頒獎典禮落幕，「奧本海默」最後奪7項大獎成為最大贏家。國民黨主席朱立倫今天在臉書發文，有感表示，若冷戰時美蘇沒有熱線、沒有政府間的直接溝通管道，和平難以維繫；衷心期待兩岸的當政者放下意識形態，共同以締造和平為念，國民黨也會努力，繼續以實際行動累積善意。

朱立倫指出，去年紅遍全球、講述「原子彈之父」奧本海默生平的傳記電影「奧本海默」不負眾望，得到包含最佳電影、導演、男主角、男配角在內的七項大獎。相信很多朋友都跟他一樣，去年看完這部片，都在劇院裡久久無法自拔。

朱立倫說，不光因為電影劇情、音樂、特效動人，更是因為每一個台灣人，都對二戰和冷戰、戰爭與和平、對核子強權的恐怖平衡特別有共鳴。這幾年來，兩岸的戰爭風險持續高漲，不少人都形容當下的局勢是「新冷戰」。今天早上，CNN做了一小時的新聞專題，剖析台海戰爭可能的走向，其中就包含核子戰爭。

朱立倫引述飾演奧本海默的演員墨菲（Cillian Murphy），獲得最佳男主角後的感言，他表示「我們都生活在奧本海默的世界，因此我要向所有締造和平的人致意。」朱表示，和平是可貴和脆弱的，對核戰的恐懼也許是和平的來源之一，但熟讀歷史的人都知道，若冷戰時美蘇沒有熱線、沒有政府間的直接溝通管道，和平難以維繫。

朱立倫說，兩岸現在和未來，在缺乏溝通的狀況下，更多衝突和摩擦可能都無法解決，惡意螺旋不會停止。他衷心期待兩岸的當政者放下意識形態，共同以締造和平為念，國民黨也會努力，繼續以實際行動累積善意，在奧本海默的時代中，維繫兩岸、區域、乃至於世界和平。

冷戰 戰爭 朱立倫

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