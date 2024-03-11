立院決議成立鏡電視申設調閱專案小組 NCC：深表遺憾

立法院交通委員會今（11）日臨時提案，決議譴責NCC（國家通訊傳播委員會）以及成立鏡電視申設調閱專案小組；NCC今日傍晚指出，鏡電視公司為民間企業，NCC依法審議人民申請案，各項程序及審議期限皆依照相關規定辦理，已竭盡行政調查之可能，並發出三點回應。

對於部分委員過度介入個案，NCC表示遺憾，回應如下：

一、NCC已竭盡行政調查之可能

NCC說明，針對鏡電視相關議題，已分別於111年3月14日、10月5日、11月3日、12月28日及112年4月19日五度赴立法院備詢及進行專案報告，又依照立法院交通委員會決議請金融監督管理委員會、經濟部投資審議委員會、法務部、大陸委員會、國家安全局等單位協助調查案情後，於112年4月18日向立法院正式提交調查報告，就外界關切及該公司內部檢舉事項，包含：與精鏡傳媒公司之財務爭議及人力、系統共用，股東轉讓股份或代持，負責人變更異動頻繁等問題，皆已盡可能進行行政調查。NCC強調，在同類型的申請案中，該會已用最嚴格的審查密度及強度，檢視鏡電視相關案件。

二、NCC積極配合檢調調查相關檢舉案

前立法委員蔡璧如向法務部檢舉NCC審理鏡電視案涉有不法，檢調機關依法列他字案，未起訴任何當事人。檢調機關將國會議員檢舉案件列為他字案，為司法偵查正常程序，NCC將配合辦理，請外界毋須過度解讀。且該前立委於檢舉案中，對NCC指控所使用的部分資料，據報載是當時台北市勞動局長所交付，因涉及刑法洩密罪，經檢舉後，該局長已遭正式起訴在案。對於外界使用違法取得資料，意圖透過刑事偵查及政治介入鏡電視相關案件，NCC表示譴責且無法接受。

三、對於外界透過政治力介入獨立機關個案審議，NCC表達最大遺憾

NCC強調，依照NCC組織法第8條第2項規定「本會委員應超出黨派以外，獨立行使職權」，對於立院交委會決議譴責NCC，並成立鏡電視申設調閱專案小組，明顯以政治力介入該會過往審議之個案，該會深表遺憾。NCC重申，鏡電視公司內部治理爭議屬私權紛爭，應循司法程序解決，而非透過政治或媒體角力企圖干預。NCC將堅守客觀、中立之立場，持續追蹤監理該公司營運狀況及申設附款履行情形。