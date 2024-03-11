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鄭文燦2026回鍋選市長對決張善政？ 2人球場互動竟是這態度

聯合報／ 記者曾增勳／桃園即時報導
行政院副院長鄭文燦（右四）、桃園市長張善政（左五）視察桃園棒球場，前後任市長2026對決互動引起聯想。記者曾增勳／攝影
行政院副院長鄭文燦（右四）、桃園市長張善政（左五）視察桃園棒球場，前後任市長2026對決互動引起聯想。記者曾增勳／攝影

行政院副院長鄭文燦2026年參選新北市長，他與桃園市長張善政今天下午視察樂天桃園棒球場，地方盛傳鄭回鍋再選桃園市長，藍綠及無黨市議員解讀不同看法，綠議員全力支持鄭文燦選新北或回鍋選桃園，藍委員以張善政在地耕耘建設及爭取福利連任機會大，無黨籍市議員謝美英則認為，「鄭回鍋選桃園可能性很高，選新北是煙霧彈」。

面對鄭文燦2026選新北市長或回鍋選桃園市長傳言最近甚囂塵上，張善政在桃園市長執政漸入佳境，尋求連任可能性大，鄭張2前後任市長2026對決引起話題，鄭文燦受訪保守說明「現在唯一工作就是把內閣工作做好」。鄭張兩人在桃園球場互動更引發許多聯想，藍綠、無黨籍民代認為，鄭張兩人現場互動客氣、也有對話，「卻說不上熱絡」。

謝美英表示，鄭文燦與張善政的作風完全不同，鄭執政8年接地氣，張上任1 年多被地方認為不夠接地氣，鄭擔任行政院副院長還是勤跑桃園，常與桃園老朋友互動熱絡和好評，今天在球場拿起麥克風對地方如屬家珍，由於張上任後，國民黨內傳出有人2026想攻市長，如果藍營未整合，容易被綠軍攻破，尤其賴清德不會給鄭文燦機會，唯一剩下回鍋選桃園，選新北市是煙霧彈，以鄭對桃園的熟絡度回鍋可能性很高。

民進黨市議員彭俊豪表示，鄭文燦和張善政各有崗位和角度，相互合作，鄭在公開場合努力幫桃園爭取建設和資源、排除問題，不管是綠線、球場各項桃園建設發展都十分上心，認真優秀的人一定會再發揮，尤其桃園人對鄭期待和好感，加上鄭年輕、的政治能量大，選新北、台北或回鍋選桃園都適合，如果回鍋選桃園，民進黨議員一定全力支持。

國民黨立委涂權吉表示，選舉不管對手，張善政在 2026可能尋求連任，民進黨也一定會派出強棒，張執政以來一步一腳印，不論是施政和民調滿意度都獲得市民肯定，鄭文燦做過8 年市長有一定的支持度，但以張一年多的耕耘和建設、爭取福利，立委6席全壘打的配合支持施政，就是尋求連任最好的成績單，他相信不管民進黨派出那位將棒競爭，張善政尋求連任會受市民支持。

民進黨市議員張肇良認為，鄭文燦和張善政2人今天在球場互動客氣、普通，畢竟談不上熱絡，大家就是把球場做好，鄭文燦是否選2026年，還是要看賴清德總統請誰組閣，鄭是否組閣或或留在行政院位子不定，距2026還有一段時間，他認為鄭有行政院副院長歷練，如果機會爭取新北市也合適，畢竟六都回鍋選市長的例子很少， 鄭如果回鍋選桃園，以鄭對桃園的熟悉，回鍋大家一定支持。

鄭文燦

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