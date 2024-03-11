民進黨稱不在籍投票「違憲」 朱立倫反批：剝奪民主權利才是違憲

民進黨立法院黨團總召柯建銘，今日針對國民黨力推「不在籍投票」表示，海外投票、通訊投票是違憲。此言遭到人在澎湖參加黨部新春團拜暨陳永康、林倩綺、柯志恩立委聯合服務處揭牌的國民黨主席朱立倫批「荒謬」，他認為民進黨反對根本是政治算計，剝奪民眾民主權利才是真正的違憲。

國民黨立法院黨團積極推動「不在籍投票」修法，卻遭到民進黨大力反對並指違憲，對此，國民黨主席朱立倫今日出席澎湖馬公市黨部新春團拜暨陳永康、林倩綺、柯志恩立委聯合服務處揭牌儀式時，用「荒謬」來形容民進黨的「違憲說」，並表示不在籍投票全世界主要的民主國家都在推行，民進黨反對是害怕這些票不投給他們，這根本是「政治算計」。

朱立倫表示，民進黨過去在野時每天推動不在籍投票，如今執政卻每天反對，他舉澎湖鄉親為例，設籍在澎湖的人很多都在台灣各地工作，為什麼他們投票都得坐船、坐飛機回澎湖投票，對他們相當不公平，抨擊民進黨剝奪民眾民主權利才是違憲。