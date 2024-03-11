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遭批績效不彰 監察院秘書長：統計數字無意義

聯合報／ 記者張睿廷／台北即時報導
監察院秘書長李俊俋。記者張睿廷／攝影
監察院秘書長李俊俋。記者張睿廷／攝影

立法院司法與法制委員會今天上午邀請監察院秘書長李俊俋列席說明立法計畫，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強接連批評監察院彈劾績效。黃國昌說，監院去年彈劾平均一人不到1件；羅智強則拿出監院第4、5、6屆的彈劾、糾正數字，質疑蔡英文政府提名監委績效不如馬英九政府。李俊俋表示，統計數字無意義，重點並非案件數。

黃國昌說，李俊俋2014年擔任立委時，曾批一名監委平均一年彈劾不到1件，但監委在去年僅彈劾20件，根本不認真，

李俊俋回應，20件要經過許多程序審查，第4、5、6屆平均數沒有差距太多，每人平均調查2點多件，沒有太大差別。他到監察院後體認到，監察過程複雜，監委相當認真，調查次數並無減少。

羅智強則提出第不同屆監委績效數據來質疑監察院表現。羅智強表示，第4屆監委幾乎由馬英九提名、第6屆幾乎由蔡英文提名；第４屆彈劾案月均2案、糾正月均16.1案、第５屆彈劾案月均2.4案、糾正月均7.8案、第６屆彈劾月均1.8案、糾正月均7案。

李俊俋說，不能只看數字，重點不在數字，現在人權案子皆由人權委員會負責，總計數字是沒有意義的。各屆委員的數字其實沒有太大差別，重點還是個別委員能行使職權。

李俊俋 監察院 羅智強

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