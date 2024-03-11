快訊

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

好消息！挨撞命危姊妹搶救第18天 姊姊眼睛睜開快醒了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

被傳520可能接衛福部長 陳志鴻「三個字」回應

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
傳準總統賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻有望接任衛福部長，陳志鴻說，「我不會去做那件事情（接任部長）」。本報資料照片
傳準總統賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻有望接任衛福部長，陳志鴻說，「我不會去做那件事情（接任部長）」。本報資料照片

準總統賴清德將在5月20日就職，新內閣人事備受關注，如今傳出賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻有望接任。對於被傳出可能要接任衛福部長一職，陳志鴻接受採訪時表示，這是「亂報阿！我不會去做那件事情（接任部長）」，而是否有被賴清德徵詢接任部長，「我們不會談這件事」，「我完全沒有這個訊息，也沒有這個興趣」，現在就是協助賴清德做好「健康台灣推動聯盟」。

陳志鴻說，賴清德是他的學生，於去年在競選期間，賴清德提出打造「健康台灣」的願景，希望台灣未來於醫療面做得更好，而於選後持續落實政見，成立「健康台灣推動聯盟」的意見交換平台，利用距離520上任還有一段時間，邀集各界對話、提出建言，滾動式修正，有助未來更扎實推動。

陳志鴻指出，此聯盟為學界、醫界等跨領域、跨世代提出建言，讓不同年齡層的醫療照顧做的更好，此為第二軌意見平台。不會干涉現在行政院、衛福部等行政部門正在推動的事情，而是對於賴清德的選前政見，以此基礎更為充實，於上任後沒有空窗期。

成大醫院 衛福部 賴清德

延伸閱讀

賴清德接見日本台灣商會聯合總會 盼雙方更加深化

520新衛福部長浮上檯面? 傳準總統賴清德屬意「他」

賴清德願依憲赴國會報告 盼採李登輝模式

同時現身挺海巡 蔡英文刻意讓賴清德走前方交接意味濃厚

相關新聞

被傳520可能接衛福部長 陳志鴻「三個字」回應

準總統賴清德將在5月20日就職，新內閣人事備受關注，如今傳出賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻有望接任。對於被傳出可能要接...

520新衛福部長浮上檯面? 傳準總統賴清德屬意「他」

準總統賴清德將在5月20日就職，新內閣人事備受關注，如今傳出賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻有望接任。原因是賴清德選前曾...

巨蛋政治學／盧秀燕獨力造蛋 阿妹可唱「10天10夜」 孵出2028總統夢？

台中巨蛋從2005年規畫到今天正式開工，歷時19年、8次工程流標，經費從65億追加至近百億，預定2030年完工。眼看台北...

遭批績效不彰 監察院秘書長：統計數字無意義

立法院司法與法制委員會今天上午邀請監察院秘書長李俊俋列席說明立法計畫，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強接連批評監察院彈...

綠營醜聞孰真孰假 國安局：有介選疑慮

「行政院副院長鄭文燦在大選期間的外洩的影片確有境外IP傳播紀錄，但真假需要檢調認定！」國安局長蔡明彥11日面對國民黨立委徐巧芯詢問時回復說。但徐巧芯提醒，如前民進黨立委趙天麟、羅致政的相關案件也有國安疑慮，國安局也要協助一併調查。

在中通訊投票不安全 綠委籲提醒國人

「行政院已將《公投不在籍法》送到立法院，但其中境外投票恐有介選疑慮，國安局應積極表達立場！」民進黨立委林楚茵11日質詢時，呼籲國安局要將這些疑慮對外公布，讓社會了解風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。