被傳520可能接衛福部長 陳志鴻「三個字」回應

準總統賴清德將在5月20日就職，新內閣人事備受關注，如今傳出賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻有望接任。對於被傳出可能要接任衛福部長一職，陳志鴻接受採訪時表示，這是「亂報阿！我不會去做那件事情（接任部長）」，而是否有被賴清德徵詢接任部長，「我們不會談這件事」，「我完全沒有這個訊息，也沒有這個興趣」，現在就是協助賴清德做好「健康台灣推動聯盟」。

陳志鴻說，賴清德是他的學生，於去年在競選期間，賴清德提出打造「健康台灣」的願景，希望台灣未來於醫療面做得更好，而於選後持續落實政見，成立「健康台灣推動聯盟」的意見交換平台，利用距離520上任還有一段時間，邀集各界對話、提出建言，滾動式修正，有助未來更扎實推動。

陳志鴻指出，此聯盟為學界、醫界等跨領域、跨世代提出建言，讓不同年齡層的醫療照顧做的更好，此為第二軌意見平台。不會干涉現在行政院、衛福部等行政部門正在推動的事情，而是對於賴清德的選前政見，以此基礎更為充實，於上任後沒有空窗期。