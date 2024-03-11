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在中通訊投票不安全 綠委籲提醒國人

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
綠委沈伯洋、林楚茵呼籲國安局，需擴大對外說明赴中風險與統戰型態。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
綠委沈伯洋、林楚茵呼籲國安局，需擴大對外說明赴中風險與統戰型態。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「行政院已將《公投不在籍法》送到立法院，但其中境外投票恐有介選疑慮，國安局應積極表達立場！」民進黨立委林楚茵11日質詢時，呼籲國安局要將這些疑慮對外公布，讓社會了解風險。同黨立委沈伯洋也說，國人對中國的風險認知仍過於輕忽，盼國安局告知國人赴陸被逮捕與統戰的形式。

境外投票不安全

林楚茵11日於國安局專案報告時質詢說，中國修訂《反間諜法》、《保守國家秘密法》，透過法律戰限縮台灣主權，且在海外有秘密警察執法，但目前行政院的不在籍投票法案中，仍有開放境外投票，若國人在海外投票，是否確保其自由意志不受干擾？蔡明哲坦言確實有，因此林楚茵盼國安局能與其他部會多反應。

「國安局要對中國對台的『生活統戰』有更多反制作為！」林楚茵指出，中國不只中央、福建也有提出省的惠台政策，包括金廈通水、通電，甚至是跨海大橋等，盼國安局更積極回應這些統戰措施。蔡明彥則說，會將中國相關統戰行為告知民眾，違法會轉移給檢調單位。

警示國人赴中風險

沈伯洋則說，中國統戰並非不公開資訊，只要官媒有報導特定組織，就可進行追蹤，甚至找出在地協力者，不過中國在抓人時，反而容易尋找在統戰網絡的台灣人，如旅行業者，因此國人赴陸比想像中更容易被逮捕，但外界對相關風險並不清楚，呼籲國安局要將統戰相關型態公布，蔡明彥表示會適當公布，並隨時保持監控。

沈伯洋另外提醒國安局，要關注中國最新提出的1兆人民幣特別預算，是否會擴大對台軍事、經濟、資安、統戰與認知作戰的施壓。

軍事、法律施壓日增

民進黨立委羅美玲問蔡明彥，兩會的總理報告沒有「和平統一」，但事後其他領導人的發言有，是否代表中國暫時沒有武力犯台的動作？蔡明彥回答是，但中國在軍事與法律上的施壓有增加。她還問國安局對美國選情與對台政策的評估，蔡明彥說，無論川普與拜登，都是對中強硬，任內也都曾通過對台軍購，挺台力道應能繼續延續。

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不在籍投票 國安局 蔡明彥

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