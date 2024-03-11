綠營醜聞孰真孰假 國安局：有介選疑慮

「行政院副院長鄭文燦在大選期間的外洩的影片確有境外IP傳播紀錄，但真假需要檢調認定！」國安局長蔡明彥11日面對國民黨立委徐巧芯詢問時回復說。但徐巧芯提醒，如前民進黨立委趙天麟、羅致政的相關案件也有國安疑慮，國安局也要協助一併調查。國民黨立委馬文君也說，不應將所有調查都推給司法機關。

2024總統與立委選舉期間，多位綠營政要被爆出有桃色醜聞，包括鄭文燦喝花酒、趙天麟劈腿中國女子與羅致政的性愛影片等，但當時綠營多認定影片是假的，並認為有中國介選疑慮，但在選舉期間仍在調查中，外界仍不清楚最終結果。

真假認定推給檢方？

立法院外交及國防委員會11日邀請國安局報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」。國民黨立委徐巧芯則詢問說，2024年大選有許多疑似深偽影片或是外洩錄音案件爆發，以鄭文燦為例，相關影片與錄音檔是真是假？蔡明彥回應說，真假需由檢調認定。

徐巧芯接著詢問，鄭文燦的影音檔是誰在散播？蔡明彥回應說，有查到來自中國上海的IP紀錄，因此判斷疑似有介選。徐巧芯仍繼續追問，趙天麟、羅致政相關案件是否有介選疑慮？2個都是外交國防召委，羅更是與總統對話外洩，難道國安局都沒有調查嗎？蔡明彥說，國安局不會主動查立委手機，但檢調若需要協助會予幫忙。

藍委盼積極追查

「這些都可能涉及國安，國安局應該更積極調查！」徐巧芯直言，包括趙天麟與中國女子親近，該女子是否為刻意親近？國安局是否有提供相關資料，蔡明彥則說，調查局有就此案跟國安局要資料，國安局也有提供，但蔡明彥並未透露其中內容。

馬文君則拿自己過去被指控潛艦國造資料外洩的案件說，相關案件的資料2年前已經沒有追查，在去年選舉又被翻出來，是否有介選疑慮？蔡明彥回應說要尊重司法機關，但馬文君不滿說：「不要全部推到司法機關。」並呼籲國安局很多案件是有國安疑慮的，應該更積極追查。

馬文君也質疑，苗栗沿海先前有中國大型漁船航行到距離岸邊6海浬處，為何沒有派遣海巡船驅離？4海巡署副署長張忠龍回應說，全程都有雷達監控，但因海象不佳，海巡船只有100噸左右，所以沒有出航。對此，馬文君相當不滿，認為不能只有雷達監控，海巡署也要積極增配大型海巡船。

【更多精采內容，詳見 】