快訊

防長憂兩岸情勢失眠 國安局長：未見台海緊張情勢持續升高或違常

本周「血型+生肖」財運TOP5！O型這生肖「運勢起飛」賺進大把鈔票

好消息！挨撞命危姊妹搶救第18天 姊姊眼睛睜開快醒了

綠營醜聞孰真孰假 國安局：有介選疑慮

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
國民黨立委徐巧芯11日詢問大選期間多位綠委遭爆料影音的真假，國安局僅表示須由司法單位認定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）
國民黨立委徐巧芯11日詢問大選期間多位綠委遭爆料影音的真假，國安局僅表示須由司法單位認定。（Photo by 呂翔禾／台灣醒報）

「行政院副院長鄭文燦在大選期間的外洩的影片確有境外IP傳播紀錄，但真假需要檢調認定！」國安局蔡明彥11日面對國民黨立委徐巧芯詢問時回復說。但徐巧芯提醒，如前民進黨立委趙天麟、羅致政的相關案件也有國安疑慮，國安局也要協助一併調查。國民黨立委馬文君也說，不應將所有調查都推給司法機關。

2024總統與立委選舉期間，多位綠營政要被爆出有桃色醜聞，包括鄭文燦喝花酒、趙天麟劈腿中國女子與羅致政的性愛影片等，但當時綠營多認定影片是假的，並認為有中國介選疑慮，但在選舉期間仍在調查中，外界仍不清楚最終結果。

真假認定推給檢方？

立法院外交及國防委員會11日邀請國安局報告「因應中共兩會召開及年底美國總統大選，就國際及兩岸局勢發展之研析」。國民黨立委徐巧芯則詢問說，2024年大選有許多疑似深偽影片或是外洩錄音案件爆發，以鄭文燦為例，相關影片與錄音檔是真是假？蔡明彥回應說，真假需由檢調認定。

徐巧芯接著詢問，鄭文燦的影音檔是誰在散播？蔡明彥回應說，有查到來自中國上海的IP紀錄，因此判斷疑似有介選。徐巧芯仍繼續追問，趙天麟、羅致政相關案件是否有介選疑慮？2個都是外交國防召委，羅更是與總統對話外洩，難道國安局都沒有調查嗎？蔡明彥說，國安局不會主動查立委手機，但檢調若需要協助會予幫忙。

藍委盼積極追查

「這些都可能涉及國安，國安局應該更積極調查！」徐巧芯直言，包括趙天麟與中國女子親近，該女子是否為刻意親近？國安局是否有提供相關資料，蔡明彥則說，調查局有就此案跟國安局要資料，國安局也有提供，但蔡明彥並未透露其中內容。

馬文君則拿自己過去被指控潛艦國造資料外洩的案件說，相關案件的資料2年前已經沒有追查，在去年選舉又被翻出來，是否有介選疑慮？蔡明彥回應說要尊重司法機關，但馬文君不滿說：「不要全部推到司法機關。」並呼籲國安局很多案件是有國安疑慮的，應該更積極追查。

馬文君也質疑，苗栗沿海先前有中國大型漁船航行到距離岸邊6海浬處，為何沒有派遣海巡船驅離？4海巡署副署長張忠龍回應說，全程都有雷達監控，但因海象不佳，海巡船只有100噸左右，所以沒有出航。對此，馬文君相當不滿，認為不能只有雷達監控，海巡署也要積極增配大型海巡船。

【更多精采內容，詳見

國安局 蔡明彥 馬文君

延伸閱讀

馬文君指郭璽是「軍火掮客」涉尹清楓命案 法院判免賠300萬理由曝光

馬文君罵他「軍火掮客」涉尹清楓命案 郭璽求償300萬判決結果曝光

薛瑞元稱國人愛吃辣致無法禁絕蘇丹紅 徐巧芯：瞎扯

蘇丹紅出包負責人是綠金主 徐巧芯疑：也曾捐款劉建國

相關新聞

被傳520可能接衛福部長 陳志鴻「三個字」回應

準總統賴清德將在5月20日就職，新內閣人事備受關注，如今傳出賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻有望接任。對於被傳出可能要接...

520新衛福部長浮上檯面? 傳準總統賴清德屬意「他」

準總統賴清德將在5月20日就職，新內閣人事備受關注，如今傳出賴清德恩師、成大醫院前院長陳志鴻有望接任。原因是賴清德選前曾...

巨蛋政治學／盧秀燕獨力造蛋 阿妹可唱「10天10夜」 孵出2028總統夢？

台中巨蛋從2005年規畫到今天正式開工，歷時19年、8次工程流標，經費從65億追加至近百億，預定2030年完工。眼看台北...

遭批績效不彰 監察院秘書長：統計數字無意義

立法院司法與法制委員會今天上午邀請監察院秘書長李俊俋列席說明立法計畫，民眾黨立委黃國昌、國民黨立委羅智強接連批評監察院彈...

綠營醜聞孰真孰假 國安局：有介選疑慮

「行政院副院長鄭文燦在大選期間的外洩的影片確有境外IP傳播紀錄，但真假需要檢調認定！」國安局長蔡明彥11日面對國民黨立委徐巧芯詢問時回復說。但徐巧芯提醒，如前民進黨立委趙天麟、羅致政的相關案件也有國安疑慮，國安局也要協助一併調查。

在中通訊投票不安全 綠委籲提醒國人

「行政院已將《公投不在籍法》送到立法院，但其中境外投票恐有介選疑慮，國安局應積極表達立場！」民進黨立委林楚茵11日質詢時，呼籲國安局要將這些疑慮對外公布，讓社會了解風險。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。