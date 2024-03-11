影／國民黨推不在籍投票 陳建仁：確實需要好好研議

行政院長陳建仁今天到彰化縣視察，媒體問國民黨立委推不在籍投票的看法，陳建仁表示，投票是公民的法定權利，受到憲法跟法律的保障，不在籍投票這件事情，確實需要好好研議。

陳建仁今天到彰化縣視察視察台61乙線美港公路高架化工程。媒體先問，傳出蕭美琴在520就職前將低調訪美？陳建仁說沒有聽說這樣的消息。

媒體再問，會不會擔心中國大陸介選？陳建仁表示，投票是公民的法定權利，受到憲法跟法律的保障。我們在保障我們每一位選民的投票權益之外，也要透過選務，讓這個秘密投票得到確保，並且要確保整個的投票過程能夠得到社會的信任，在這樣的過程當中，才能夠使得選舉的正確性跟公平性受到大家的尊重。

陳建仁說，不在籍投票這件事情，實際上我們確實需要來好好研議，因為根據「公職人員選舉罷免法」，目前我們公民都是要在戶籍所在地的投票所投票。通訊投票的這個部分，我們必須要再深入地來研議，看看如何確保公民的權益外，並且在所有的機制上，能夠讓秘密投票，還有選務的安全性，以及選舉的公正性和正確性能夠得到確保、得到社會的信任，他說這樣才是一個很好的選舉制度，所以希望再繼續加強研議一個更好的方法。