民眾黨團提案成立鏡電視調查小組 交委會藍委連署支持
民眾黨立法院黨團今天在立法院交通委員會，提出兩項臨時提案，要求退回國家通訊傳播委員會（NCC）書面報告，成立鏡電視申設及後續弊案爭議調閱專案小組，這兩項提案也獲得國民黨立委林沛祥、廖先翔、邱若華、黃健豪等人連署支持。
交通委員會上午邀請NCC主委陳耀祥業務報告，民眾黨立委林國成表示，NCC爭議可謂罄竹難書，不僅幫財團、政黨做打手，就連業務報告都答非所問，民眾黨團要求退回書面報告，另外也提案成立調閱小組，授權立委依法有據的職權。
民眾黨團總召黃國昌說，陳耀祥應該道歉，報告拿回家重寫，民進黨把黑手伸進NCC，護航包庇特定媒體，從事前，事中到事後，荒腔走板，過去曾經說黨政軍退出媒體，如今淪為台灣民主法治最大的笑話，就連鏡電視原先的3位董事，1位監察人都看不下去。
黃國昌指出，鏡電視換掉3位董事，1位監察人後，裝作什麼事都沒發生，不僅順利完成負責人變更，事後還不斷違反營運承諾，鏡電視的營運計畫是附款，NCC的重重懲處，只是警告一支，民進黨把黑手伸進NCC，建立順我者昌，逆我者亡的恐怖新威權文化。
黃國昌說，上一屆國會有立委三度要求成立調閱小組，結果被民進黨立委包庇封殺，民眾黨團把媒體改革視為重中之重，今天提案成立調閱小組，希望能夠獲得其他立委支持，民進黨如果還要繼續護航，那就太難看了。
民眾黨團副總召黃珊珊表示，獨立機關理應獨立，不獨立便是台灣最大的禍害，尤其是NCC掌控監理職權，卻讓媒體成為政黨打手，鏡電視爭議已經不是一天兩天，更是有關係就沒關係的範例，希望全體國人睜大眼睛，政府用這樣的方式操控媒體，遮蔽大家的雙眼，現在就需要攤在陽光下，進而讓大家了解事實真相。
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