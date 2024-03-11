快訊

漁民的眼淚：兩岸合則兩利分則兩害 中止ECFA影響深遠

威廉王子舅舅自曝11歲遭女舍監性虐待 被男校長叫到小房間打屁股

「台灣國寶」鄭煥病逝 戰後第一代作家享百歲嵩壽

民眾黨團提案成立鏡電視調查小組 交委會藍委連署支持

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
民眾黨立委張啟楷（左起）、麥玉珍、陳昭姿、林國成、黃國昌、黃珊珊與吳春城，上午在議場前舉行記者會，指NCC公信力蕩然無存，其業務報告敷衍、擺爛，將提案退回，同時要求成立鏡電視弊案調閱小組。記者黃義書／攝影
民眾黨立委張啟楷（左起）、麥玉珍、陳昭姿、林國成、黃國昌、黃珊珊與吳春城，上午在議場前舉行記者會，指NCC公信力蕩然無存，其業務報告敷衍、擺爛，將提案退回，同時要求成立鏡電視弊案調閱小組。記者黃義書／攝影

民眾黨立法院黨團今天在立法院交通委員會，提出兩項臨時提案，要求退回國家通訊傳播委員會（NCC）書面報告，成立鏡電視申設及後續弊案爭議調閱專案小組，這兩項提案也獲得國民黨立委林沛祥、廖先翔、邱若華、黃健豪等人連署支持。

交通委員會上午邀請NCC主委陳耀祥業務報告，民眾黨立委林國成表示，NCC爭議可謂罄竹難書，不僅幫財團、政黨做打手，就連業務報告都答非所問，民眾黨團要求退回書面報告，另外也提案成立調閱小組，授權立委依法有據的職權。

民眾黨團總召黃國昌說，陳耀祥應該道歉，報告拿回家重寫，民進黨把黑手伸進NCC，護航包庇特定媒體，從事前，事中到事後，荒腔走板，過去曾經說黨政軍退出媒體，如今淪為台灣民主法治最大的笑話，就連鏡電視原先的3位董事，1位監察人都看不下去。

黃國昌指出，鏡電視換掉3位董事，1位監察人後，裝作什麼事都沒發生，不僅順利完成負責人變更，事後還不斷違反營運承諾，鏡電視的營運計畫是附款，NCC的重重懲處，只是警告一支，民進黨把黑手伸進NCC，建立順我者昌，逆我者亡的恐怖新威權文化。

黃國昌說，上一屆國會有立委三度要求成立調閱小組，結果被民進黨立委包庇封殺，民眾黨團把媒體改革視為重中之重，今天提案成立調閱小組，希望能夠獲得其他立委支持，民進黨如果還要繼續護航，那就太難看了。

民眾黨團副總召黃珊珊表示，獨立機關理應獨立，不獨立便是台灣最大的禍害，尤其是NCC掌控監理職權，卻讓媒體成為政黨打手，鏡電視爭議已經不是一天兩天，更是有關係就沒關係的範例，希望全體國人睜大眼睛，政府用這樣的方式操控媒體，遮蔽大家的雙眼，現在就需要攤在陽光下，進而讓大家了解事實真相。

NCC 民眾黨 鏡電視

延伸閱讀

NCC陳耀祥赴立法院備詢 立委砲轟「給點新東西」：報告9千多字都去年的

影／五泰輕軌公聽會 黃國昌跑2場同框洪孟楷、蘆洲雙姝火爆互嗆

NCC陳耀祥明專報 報告內容不如小學生？綠委批別當待退老兵

批NCC業務報告「幾乎照抄去年內容」 黃國昌：看到要吐血

相關新聞

巨蛋政治學／盧秀燕獨力造蛋 阿妹可唱「10天10夜」 孵出2028總統夢？

台中巨蛋從2005年規畫到今天正式開工，歷時19年、8次工程流標，經費從65億追加至近百億，預定2030年完工。眼看台北...

被問是否睡得著？國安局長：沒想到睡覺比專業難回答

國防部長邱國正日前一席因憂心兩岸情勢表示有睡不著覺的形容，國安局長蔡明彥上午在立法院被詢及「近期你睡得好嗎？」他說，從來...

監院秘書長李俊俋赴立院報告 黃國昌批立場不一

監察院秘書長李俊俋上午赴立法院司法法制委員會，說明監察院今年度立法計畫，包括《監察法》增列「人權專章」部分條文修正案，以...

鏡電視弊案爭議 立院動用表決通過成立調閱專案小組

NCC（國家通訊傳播委員會）主委陳耀祥今（11）日赴立法院交通委員會質詢，立委提出七項臨時提案，包含退回報告等，另外，第...

影／國民黨推不在籍投票 陳建仁：確實需要好好研議

行政院長陳建仁今天到彰化縣視察，媒體問國民黨立委推不在籍投票的看法，陳建仁表示，投票是公民的法定權利，受到憲法跟法律的保...

民眾黨團提案成立鏡電視調查小組 交委會藍委連署支持

民眾黨立法院黨團今天在立法院交通委員會，提出兩項臨時提案，要求退回國家通訊傳播委員會（NCC）書面報告，成立鏡電視申設及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。